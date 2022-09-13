客家大戲「海東奇逢」 18日嘉縣表藝中心演出

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2022精緻客家大戲「海東奇逢」在台巡演，18日下午將前進嘉義縣表演藝術中心演藝廳，由榮興客家採茶劇團帶來精彩演出。（客委會提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月13日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）客委會客家傳統大戲「海東奇逢」18日於嘉縣表藝中心演藝廳演出，描述仙島女祭司遭到海龍宮「老蔘仙」捉弄，巧遇到漁夫、漁婆及3名渡海神秘客的奇幻故事，歡迎民眾索票。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，由客家委員會主辦、榮興客家採茶劇團演出的客家傳統戲曲「海東奇逢」，18日下午2時30分將在嘉縣表演藝術中心演藝廳登台。

縣府指出，此劇曾獲客委會「108-109年客家傳統戲曲劇本創作徵選」首獎，劇作家林曉英融入桃園石塭（石滬）地景編撰，描述仙島女祭司遭海龍宮「老蔘仙」捉弄，巧遇到漁夫、漁婆及3名渡海神秘客的奇幻故事。

縣府表示，「海東奇逢」是榮興客家採茶劇團全新製作，運用冷光科技，演員身著童話夢幻般的特製戲服在5、6米深度的海洋世界自由翻轉、上下遨遊、閃亮跳躍，帶給觀眾極具奇幻特色的傳統戲曲體驗。

「海東奇逢」嘉義場開放索票，每名民眾最多索取2張，更多資訊請至客家委員會網站查詢。（編輯：張芷瑄）1110913