20分鐘無人機表演花2500萬？故宮南院：僅200萬

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前國民黨立委陳學聖（中）13日出席國民黨嘉義縣長參選人王育敏（左）舉辦的文化政見記者會時，稱2020年嘉義故宮20分鐘無人機表演花了新台幣2500萬元。故宮南院對此回應表示，一場次經費僅約200萬元中央社記者蔡智明攝 111年9月13日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今天表示，2020年嘉義故宮20分鐘無人機表演花了2500萬元；故宮南院指出，一場次經費僅約200萬元，全年還吸引30多萬人來嘉義，帶動周邊觀光效益。

繼日前抨擊故宮南院把「嘉義文史廳」，「貶」為「嘉義文史展」後，今天陳學聖出席國民黨嘉義縣長參選人王育敏在國民黨嘉義縣黨部召開的文化政見記者會時再指出，2020年嘉義故宮20分鐘無人機表演花了新台幣2500萬元。

故宮南院發表聲明指出，2020年無人機展演一場次經費約200萬元，展演融入故宮文物元素，結合水舞演出，成功推播故宮南院品牌形象。推出以來，每年吸引30多萬人到嘉義旅遊，也帶動了周邊觀光效益。

另外，110年度的無人機展演還獲得世界首獎，在國際發光發熱，影片參加第2屆國際群飛競賽，在全球104個國家、214件作品中脫穎而出，獲「1000架以下最佳無人機展演組」首獎殊榮。

至於日前陳學聖提到，故宮南院在前總統馬英九政府時期設置的嘉義文史廳，展區從3樓的正式展廳S302室，移到1樓的伊斯蘭祈禱室；故宮南院表示，嘉義文史展示區位的調整，是由觀眾參觀體驗的角度出發，整體考量參觀動線所做的調整。

故宮南院指出，今年也與嘉義縣4個地方文化館合作，將故宮南院、地方文化館、社區文史地點串聯在一起，共同辦理文史走讀活動、藝文推廣課程及文創商品開發。

故宮南院表示，做好典藏、研究、展覽及教育推廣工作是博物館的核心，11月還會推出新的鄉鎮文化走讀活動，歡迎大家到時一起來參加，走訪嘉義之美。（編輯：張雅淨）1110913