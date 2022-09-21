更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮
運動

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美智庫：中共2027年前對台動武？專家多不認同
首頁 / 文化

北藝中心參觀回路10月改免費開放 一窺劇場秘辛

2022/9/21 11:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）台北表演藝術中心開幕季參觀回路多媒體互動特展進入倒數階段，想體驗的民眾可以把握最後機會，穿越北藝中心建築看見劇場堂奧。10月起多媒體展將暫停，回歸免費開放。

北藝中心今天發布新聞稿表示，北藝中心參觀回路沉浸式互動體驗特展自開放以來，約近2000人參觀，有好評也有建言，北藝中心會彙整當下一階段回路展覽參考。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在特展暫告一段落之後，北藝中心將暫停多媒體互動裝置導覽，從10月5日到12月31日，將會在固定時間開放參觀回路原始的樣貌免費參觀，讓民眾有機會一窺劇場的內部空間，從另一個的角度認識劇院後台日常。

「參觀回路」是北藝中心建築的特色之一，這條從大門外貫穿整棟建築的通道，看見真實的「劇場的內部」，可以看見劇場在日常運作中的狀態，可經由觀景窗一窺劇院空間，看到的可能是工作人員在搭台、可能是團隊在排練，民眾能發現劇場的小秘密。（編輯：張芷瑄）1110921

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族