北藝中心參觀回路10月改免費開放 一窺劇場秘辛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）台北表演藝術中心開幕季參觀回路多媒體互動特展進入倒數階段，想體驗的民眾可以把握最後機會，穿越北藝中心建築看見劇場堂奧。10月起多媒體展將暫停，回歸免費開放。

北藝中心今天發布新聞稿表示，北藝中心參觀回路沉浸式互動體驗特展自開放以來，約近2000人參觀，有好評也有建言，北藝中心會彙整當下一階段回路展覽參考。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在特展暫告一段落之後，北藝中心將暫停多媒體互動裝置導覽，從10月5日到12月31日，將會在固定時間開放參觀回路原始的樣貌免費參觀，讓民眾有機會一窺劇場的內部空間，從另一個的角度認識劇院後台日常。

「參觀回路」是北藝中心建築的特色之一，這條從大門外貫穿整棟建築的通道，看見真實的「劇場的內部」，可以看見劇場在日常運作中的狀態，可經由觀景窗一窺劇院空間，看到的可能是工作人員在搭台、可能是團隊在排練，民眾能發現劇場的小秘密。（編輯：張芷瑄）1110921