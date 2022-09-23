台灣國際人權影展開幕 「讓靈魂回家」憶胡台麗

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）2022台灣國際人權影展今天於台北光點華山電影館正式開幕，開幕片特別播映甫於今年5月過世的人類學者胡台麗代表作「讓靈魂回家」，看見她對土地及族群的珍視與關懷。

根據國家人權博物館發布新聞稿，本屆台灣國際人權影展分為「誰的博物館」與「人權廣角鏡」2大主題，精選國內外11部作品，其中7部作品為亞洲首映、2部作品為台灣首映，期盼民眾透過電影對話與反思人權議題。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示，人權館自開辦台灣國際人權影展已邁入第6年，人權館除了作為國家推動人權觀念、保存威權時期歷史記憶的單位，也關注包含勞工、移工、性別與文化平權等當代人權議題。

李靜慧指出，今年度的人權影展特別透過實體放映、線上影展及聚落串聯等形式，邀請觀眾透過影像與藝術作品反思人權議題，藉此為台灣的人權做出最好的詮釋。

影展選片委員、東華大學英美語文學系副教授王君琦表示，今年影展呼應2022年國際博物館協會（ICOM）主題「博物館的力量」（The Power of Museums），「誰的博物館」單元邀請民眾共同思考與博物館息息相關的殖民霸權歷史和族群政治；「人權廣角鏡」單元則揭露族群衝突、國家暴力、環境正義等多元的當代人權議題，作為台灣公民社會思考與行動的借鏡。

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開幕片「讓靈魂回家」邀請國立台灣博物館副研究員李子寧導讀，片中記錄太巴塱祖屋柱子被中央研究院返還事件，帶領觀眾思考台灣原住民族文物歸屬的議題，藉此懷念作為台灣民族誌影像先行者的胡台麗，緬懷她對台灣土地及族群的珍視與關懷。

2022台灣國際人權影展即日起到9月25日於台北光點華山電影館舉行主影展；9月26日至10月10日於Giloo紀實影音平台開放線上影展；10月15日至11月20日進行全台聚落串聯放映活動，詳情可上人權影展官網查詢。（編輯：張雅淨）1110923