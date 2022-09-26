胡德夫陳永淘陳明章同台共演 記寫土地時代之聲

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）台灣3大資深音樂人胡德夫、陳永淘、陳明章年底將共同舉辦「三大吟遊詩人音樂會」，今天舉辦啟售記者會，他們笑說，創作過程就像失散多年的兄弟抱在一起，暖入心坎。

「民歌之父」胡德夫、「土地吟遊詩人」陳永淘、「台語唱作家」陳明章將於12月30日，首度齊聚台北流行音樂中心表演廳，以族語、客語、台語共同記寫時代之聲，帶領聽眾重溫台灣這座島嶼、土地的回憶與情感。

合作前，3人也相互造訪孕育他們生命、滋養音樂創作養分的所在地，從傳統戲曲和那卡西交混的北投、鄉野田園詩歌醞釀之地關西，再到山海聲響迴盪的台東，3人將土地浸潤的歌謠碰撞出前所未有的新經典之作。

記者會現場3人特別演出合創曲「極樂」、「阿東的歌」，由胡德夫彈奏鋼琴，陳永淘和陳明章則分別以月琴、吉他和明琴合奏，更加入即興橋段，雖只是簡單的器材配置，仍展現出大師級的現場表演。

胡德夫笑說：「我們3人都會用彼此的歌曲互相創作，剛剛只是百分之1的內容，還覺得音樂會2個小時太短，我們可以唱至少6個小時。我們3個就像潸潸河流，在溪水裡放一些石頭，聲音的高低不同、會更美。」

陳永淘分享，「透過這次創作，感覺失散多年的兄弟抱在一起，用不同母語進入彼此內心，醉在一起。」

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陳明章則感性表示，「真開心這次能跟我尊敬的音樂家組成吟遊詩人一起表演，這是我們好幾年前的願望。醞釀很多年，感謝客委會促成。感謝台灣這個土地能讓我們這些稀有動物亂玩音樂。」

他們不約而同表示，在合創過程對彼此的音樂更了解、更有感覺，這次演出就像是老朋友聚會，信手拈來就是一首樂曲，過程十分輕鬆愉快，更透露會為音樂會創作全新的歌曲，將在當天正式首演。（編輯：張雅淨）1110926