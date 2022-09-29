指揮凡薩戈確診取消上台 NSO音樂會吳曜宇代打

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）NSO國家交響樂團「浪漫的集合－愛與海之詩」因原指揮馬利歐．凡薩戈（Mario Venzago）抵台後隔離期間確診，取消上台演出，音樂會改由NSO協同指揮吳曜宇代打上場。

NSO國家交響樂團今天發新聞稿表示，音樂會將由吳曜宇攜手俄羅斯鋼琴家狄米崔．馬斯里夫（Dmitry Masleev），帶來拉赫瑪尼諾夫「C小調第二號鋼琴協奏曲」。

同場音樂會曲目還有與次女高音范婷玉合作的蕭頌「愛與海之詩」以及孟德爾頌D小調第五號交響曲「宗教改革」等。

鋼琴家狄米崔．馬斯里夫是2015年國際柴可夫斯基大賽鋼琴金牌得主，2016年曾於獲獎後來台與NSO協奏演出，這次是他第二度來台。馬斯里夫表示，拉赫瑪尼諾夫「第二號鋼琴協奏曲」有著極好的旋律、和聲、音樂想法和情感，非常期待能與NSO的音樂家團員們一同站在舞台演出。

馬斯里夫出生及成長於烏蘭烏德（Ulan-Ude），畢業於莫斯科音樂院，這次的演奏曲目拉赫瑪尼諾夫「C小調第二號鋼琴協奏曲」也是俄羅斯柴可夫斯基大賽鋼琴金牌的指定曲之一。

拉赫瑪尼諾夫「C小調第二號鋼琴協奏曲」是拉赫瑪尼諾夫在1900至1901年所寫。拉赫瑪尼諾夫在經歷1897年「第一號交響曲」首演失敗後，3年時間陷入憂鬱症之苦，遲遲無法作曲。所幸經歷一番治療後，拉赫瑪尼諾夫終於再次提筆創作，誕生這首經典樂作。

NSO協同指揮吳曜宇，由已故指揮家徐頌仁啟蒙，2017年負笈維也納國立表演藝術大學專攻指揮，贏得第53屆法國貝桑頌國際青年指揮大賽首獎之後，引起國際樂壇關注，自此展開職業指揮生涯。

NSO國家交響樂團「浪漫的集合－愛與海之詩」音樂會將於10月1日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張芷瑄）1110929