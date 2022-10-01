轄管四大館舍 台南市立博物館團隊上路營運

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南2024將迎來建城400年，轄管台南四大館舍的台南市立博物館團隊今天上路營運，作為行政中心的原鄭成功文物館預定明年下半年完工啟用。

台南市政府文化局人員今天告訴中央社記者，文化局二級機關「台南市立博物館」9月1日成立，轄管原鄭成功文物館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖事件紀念園區等四大館舍。

原鄭成功文物館毗鄰中西區延平郡王祠，館藏近5000件文物，將作為台南市立博物館的行政中心，預定明年下半年完工啟用，台南市立博物館團隊今天正式上路營運，暫時借用原中西區圖書館的文化資產管理處1樓辦公。

台南市立博物館發布新聞稿指出，從台南府城地區到原台南縣境內，遍布近60間公私立文化館舍，時間橫跨史前至現代，類型包含文史、自然科學、藝術、宗教、產業等，述說大台南不同的歷史時期、文化特色與景觀風貌，構築出多元發展的城市樣貌。

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原鄭成功文物館整修更名為台南市立博物館後，轄管四大館舍，將呈現台南400年特殊地位及文化深度，同時強化專業館所營運管理，提升及整合博物館及公私立地方文化館舍，且以「南博ONE」品牌，打造台南市成為博物館之都。

台南市立博物館明年下半年完工啟用營運後，展覽也將同步更新，開館常設展暨特展將以「共寫台南」為目標，從各角度切入講述台南自史前迄今的長遠發展史，讓台南市立博物館成為造訪台南、認識台南的起點。（編輯：黃世雅）1111001