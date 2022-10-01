前奇美博物館長潘元石辭世 享壽86歲

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（中央社記者張榮祥台南1日電）第5屆台南文化獎得主、台南重要文化工作者暨資深藝術家、前奇美博物館長潘元石9月22日辭世，享壽86歲，家屬依遺願未驚擾各界。台南市長黃偉哲今天得知後，表達惋惜不捨。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，潘元石生於公元1936年日治時期的台南，幼年居住在「米街」（中西區新美街）及萬福庵附近，當時是台灣版印年畫重鎮區域，潘元石因接觸木刻版畫，使得版畫成為他創作媒材最重要靈感泉源，持續展現在木刻水印作品中。

潘元石從台南師範學校藝師科畢業後，在台南啟聰學校從事特殊美術教育，在他擔任聽障學生美術教師25年歲月中，因長期與聽覺或言語功能障礙學生相處，讓他原本就不甚外向的個性，更加內斂。

潘元石從未忘記投身貢獻美術社會教育的使命，不僅在特殊教育執教多年，更歷任台南市立文化基金會執行長、台南市奇美文化基金會執行長、奇美博物館長、台灣南美會理事長、國家文化藝術基金會董事等職。

潘元石以無私精神及專業素養，長期致力於兒童美術教育，更積極投入台南重要文物保存，包括差點遭拆除、如今被稱為「日治時期三大建築」的國定古蹟原台南地方法院。

潘元石協助地方文化團體及藝術人才蓬勃發展，曾獲頒第5屆台南文化獎及台南市卓越市民，文化影響深遠。（編輯：戴光育）1111001