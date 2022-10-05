資深出版人魏淑貞 獲金鼎獎特別貢獻獎

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）第46屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主今天揭曉，特別貢獻獎由玉山社發行人魏淑貞獲得。

評審團表示，魏淑貞投身出版業逾30年，即使環境艱困，依然堅持出版與文化並行實踐，擴展文化深耕的能量與幅員，建構台灣跨領域、多元化的知識體系，展現台灣歷史縱深、社會廣度與人文厚度，嫁接台灣與世界，讓台灣被看見。

文化部今天發布新聞稿，本屆金鼎獎共計1279件作品報名，30件作品脫穎而出獲獎、61件作品獲優良出版品推薦，並由玉山社發行人魏淑貞獲特別貢獻獎。

第46屆金鼎獎得獎名單，雜誌類方面，人文藝術類獎由「薰風」獲得；財經時事類獎由「今周刊」獲得；兒童及少年類獎由「未來兒童」獲得；學習類獎由「親子天下雜誌」獲得；生活類獎由「台灣山岳」獲得；新雜誌獎由VERSE獲得；專題報導獎由「今周刊」以公司治理系列獲得；專欄寫作獎由黃哲斌獲得；攝影獎由程思迪獲得；主編獎由方敘潔獲得。

圖書類方面，文學圖書獎由甘耀明「成為真正的人」、唐福睿「八尺門的辯護人」、胡長松「幻影號的奇航」、鍾耀華「時間也許從不站在我們這邊」等獲得；非文學圖書獎由林孝庭「蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣」、劉致昕「真相製造：從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編」、黃克先「危殆生活：無家者的社會世界與幫助網絡」、王明珂「毒藥貓理論：恐懼與暴力的社會根源」等獲得。

兒童及少年圖書獎由黃一文「從前從前，火車來到小島」、張友漁、貓魚「我的同學是一隻熊」、林大利、玉子「病毒不是故意的？！──認識傳染病大小事」、葉安德「留白少年」等獲得；圖書編輯獎由董淨瑋以「地味手帖NO.04繼承家業：新時代的返鄉傳承路」獲得；圖書插畫獎由Croter「什麼將把你帶走」獲得。

政府出版品類方面，圖書獎由國家人權博物館「政治檔案會說話：自由時代公民指南」獲得；數位出版獎由客委會「客家文化季刊」獲得；雜誌獎由金門縣政府「浯島城事」獲得。

數位出版類方面，數位內容獎由報導者文化基金會「全詐騙時代來襲：直擊社交網路時代下的沉浸式騙局」獲得；數位創新獎由天下雜誌「最新台灣疫情關鍵數字」獲得。（編輯：張芷瑄）1111005