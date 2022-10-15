金門坑道音樂節 訴說渴望和平的心聲

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）邁入第14年的坑道音樂節以「戰爭與和平」為主題，今天在金門翟山坑道登場。音樂總監張正傑說，利用戰爭時期開鑿的坑道，透過東西合璧音樂，向世人訴說台灣渴望和平的心聲。

坑道音樂節今明2天共舉辦6場，首場今天上午10時開演，由張正傑、小提琴「教父」蘇顯達、京劇名師朱陸豪，以及次女高音翁若珮、新生代小提琴好手許淑婷和國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀，共同獻藝。

今天首場音樂會由柴可夫斯基的「如歌的行板」揭開序幕，接著朱陸豪演唱「空城計」；在聖桑「你的聲音敲開我心扉」、台灣民謠「一隻鳥叫救救」和「望春風」後，朱陸豪再帶來「霸王別姬之垓下歌」、「挑滑車」；最後是由取自歌劇「塞爾維亞理髮師」的「我聽到一縷聲音」收尾。

張正傑在首場尾聲致詞時表示，2月爆發的俄烏戰爭，給了他今年音樂節靈感，他要在過去為軍事用途的坑道裡，以京劇中具有戰爭氣息的「空城計」和「霸王別姬之垓下歌」，傳達台灣對和平的渴望。

有「永遠的美猴王」之稱的朱陸豪是第2次參與坑道音樂節，演出後他接受媒體聯訪表示，有別於6年前的演出，今天當他唱罷訴說西楚霸王戰敗後與虞姬生離死別的「垓下歌」後，情緒激動，眼淚掉不停。

朱陸豪同時演唱崑曲「挑滑車」，他說，這首曲子需要載歌載舞，但在竹筏上無法有太大動作，只好靠著表情和上半身手勢動作和表情唱出來，感覺「音樂頑童」張正傑安排的中西合璧樂曲非常有創意。

金門坑道音樂會被譽為一生必聽的一場音樂會，在台灣教授電腦的波蘭人帕弗（Krzysztof Pfaff）專程前來聆聽，44歲的他說，年輕時曾在共產國家生活過，在這個曾為軍事用途的坑道聆聽音樂會，覺得十分震撼。

從高雄到來的沈小姐說，過去剛烈的軍事設施，如今因為音樂變得溫暖有愛，很受感動，以後一定要再來。

為呼應朱陸豪的垓下歌，明天音樂節琵琶演奏家陳昱蓉將演出琵琶名曲「十面埋伏」，以不同樂器詮釋楚漢相爭等著名歷史場面，帶給聽眾截然不同的聽覺饗宴。（編輯：郭諭儒）1111015