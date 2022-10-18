蘇庫斯紀錄片放映 探索立陶宛樣貌

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（中央社記者王寶兒台北18日電）「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」展覽現正於國家攝影文化中心台北館展出，國家攝影中心也將播映展出攝影家之一安塔納斯．蘇庫斯紀錄片，帶領民眾深入認識立陶宛攝影家。

「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」展共包含21名立陶宛攝影家的作品，以影像探討立陶宛戰後以來的身分認同與轉變，國家攝影中心也另外透過多元活動，促進觀眾思考不同攝影議題。

立陶宛攝影家安塔納斯．蘇庫斯（Antanas Sutkus）此次於展覽中展出多件經典作品，如「盲眼的小紅軍」、「大學路上的馬拉松跑者」、「飛行員」等。

國家攝影中心今天透過新聞稿表示，即將播映的蘇庫斯紀錄片，將以蘇庫斯於德國舉辦個人回顧展為開端，隨蘇庫斯與策展人一同挑選展出作品，同時也將記憶帶回了蘇聯占領時期；這些影像軌跡見證了立陶宛走過蘇聯占領的歲月，也使蘇庫斯回憶起兒子生命的驟逝、父親受到蘇聯共產當局威脅驅逐出境的痛苦經驗。

蘇庫斯接觸攝影的起點，來自大學畢業後進入報社工作，因無法接受諸多政府的言論限制，他轉而以攝影為職，並於1969年與同好成立「立陶宛攝影家協會」。蘇庫斯過去持續拍攝記錄立陶宛的民生變化情形，大型創作「立陶宛人民」更匯集藝術生涯中所創作的多組系列作品。

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國家攝影中心表示，從蘇庫斯過往的作品，看見立陶宛人民早年在農場草原間的勞動精神、河岸游泳的純樸快樂，以及年輕戀人間的甜蜜滋味，每幅經典作品中，傳達著真誠率直的人文樣貌。他的鏡頭擁抱著人性，見證苦難時代中生活的歲月痕跡。

「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」自即日起展出至11月13日；「安塔納斯．蘇庫斯」紀錄片將於10月22日播映。（編輯：張芷瑄）1111018