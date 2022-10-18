鹿港龍山寺修復文化部長喊停 團隊溝通有誤竟續施工

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文化部長李永得（前右3）17日考察鹿港龍山寺修復工程時表示，文資局應廣納地方意見，完善溝通前暫停施作。但修復團隊18日仍在施工。（立法委員陳秀寳團隊提供）

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化鹿港龍山寺彩繪修復工程爭議，文化部長李永得裁示除加固清潔外其他工作暫停，但修復團隊今天仍在施工；文資局則指出，修復團隊內部溝通有誤，已發公文要求停工。

國定古蹟鹿港龍山寺進行彩繪修復工程，在地文史團體發現未依文化資產保存法召開說明會就進行工程，並在原有古蹟各式彩繪上重新描繪，對過去作品產生不可恢復影響，文化部長李永得昨天指出，文化部文化資產局應廣納地方意見，除了加固和清潔作業外，其他工程暫停施作。

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不過有民眾向媒體投訴指出，負責鹿港龍山寺彩繪修復的團隊，今天上午還在作業，對於團隊不理部長指示，覺得不可思議。文化部文資局古蹟聚落組長張祐創接受中央社記者電訪時指出，他們也是接到民眾投訴才知道修復團隊仍在施工，趕緊派員前往現場，要求工作人員停止作業。

張祐創說，部長昨天來到鹿港龍山寺下令修復工程暫停時，修復團隊人員也在場，團隊內部溝通有誤，才會有工作人員上午在示範區進行打底作業，文資局除當場要求停止作業外，也發公文正式要求團隊遵守部長指示，如違反規定，將依契約處罰。（編輯：陳仁華）1111018