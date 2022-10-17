鹿港龍山寺修復爭議 李永得：完善溝通前暫停施作

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（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）文化部文化資產局辦理國定古蹟鹿港龍山寺修復工程，卻未依文化資產保存法先召開說明會；對此，文化部長李永得今天在彰化縣說，文資局應廣納地方意見，完善溝通前暫停施作。

時代力量立委陳椒華、彰化縣議員吳韋達等人今天召開記者會指出，國定古蹟鹿港龍山寺進行古蹟修復，在地文史團體發現未依文化資產保存法召開說明會就進行工程，並在原有古蹟各式彩繪上重新描繪，對過去的工匠作品產生不可恢復影響。

陳椒華指出，支持古蹟修復，但若沒有長期且完整修復計畫，就很可能反而破壞古蹟原有樣貌，哪些部分須重新繪製、哪些部分須原作保存，都要嚴謹評估，鹿港龍山寺古蹟修復為文化部計畫，依文資法應分階段舉辦說明會、公聽會，很遺憾沒有召開聽取各界關心文化資產人士的意見，主管機關疏於督導要負責。

文史專家蕭文杰透過新聞稿表示，龍山寺最受矚目的五門殿虎邊夔龍窗外步口（郭新林原作），被以彩繪「新作」取代，經比對原作老照片，色彩完全未符合「以原有形貌保存修復」及「不可臆測修復」原則，文資局應釐清為何選用這樣方式，且未經法定程序的施工，已侵害公民參與權，違法不能用「補正」含糊帶過。

立法院教育及文化委員會今天考察彰化文化資產建設，行程包含鹿港天后宮、鹿港龍山寺、央廣鹿港分台、彰化孔子廟、彰化中興莊，文化部長李永得、民進黨立委陳秀寳、時代力量立委王婉諭等人出席，並由文化部文化資產局長陳濟民說明鹿港龍山寺修護狀況。

有關鹿港龍山寺施作前未召開說明會、各界對修復形貌有不同意見，李永得透過文化部新聞稿表達歉意，並指示文資局廣納地方意見，完善溝通前將暫停施作。

李永得表示，鹿港龍山寺是國家珍貴文化資產，但多年來因地方意見紛雜，遲未能啟動修復，今年由行政院長蘇貞昌支持，特別編列新台幣2億元預算啟動整體修復計畫，文化部將持續督促文資局與各界充分溝通，逐步達成共識後再施作，盼順利再現鹿港龍山寺風華。

文化部表示，鹿港龍山寺彩繪修護相關原則依非臆測性、可辨識性、真實性等國際修護原則，並以民國98年「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪調查研究暨修復計畫」、111年「彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺調查研究及修復再利用計畫」等相關研究，作為彩繪修護計畫依據，經專家學者審查通過，採最大保存、最小破壞的修護原則。

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文化部表示，文資局已規劃說明會，暫定召開至少6場次，加強與地方溝通；另外，修護過程也將採3級檢核模式，包含施工團隊每週逐幅確認彩繪修護前後畫面變化情形，並邀鹿港龍山寺修護諮詢小組專家學者薛琴、李乾朗、林彥良、鄭明水、李麗芳等人，審查工作計畫、分區施工計畫書、圖稿重繪比例、工法、工序。

此外，若修復過程涉及重大發現、修復方法原則變更或其他涉及文化資產保存法應送文資審議會的審議事項，將提送審議會審議通過。（編輯：陳仁華）1111017