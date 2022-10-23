彰化三山國王客底節 39廟齊聚發揚客家文化

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）客家盛事，彰化縣三山國王客底文化節昨天登場，39間三山國王廟神尊齊聚永靖鄉永安宮，今天辦理開幕式、朝聖典禮、福宴，下午朝聖典禮透過莊嚴隆重儀式祈求神尊保佑國泰民安。

「永靖好客饒神氣」彰化縣三山國王客底文化節朝聖典禮下午在永靖鄉永安宮登場，集結39間三山國王廟、117神尊，場面熱鬧，彰化縣長王惠美、永靖鄉長詹木根等人出席；王惠美致詞表示，39間三山國王廟今年齊聚爐主宮永安宮，期許繼續傳承並發揚客家文化。

彰化縣政府文化局發布新聞稿表示，今年朝聖典禮39間彰化縣各地三山國王廟神尊進駐永靖鄉永安宮，透過莊嚴隆重朝聖典禮，祈求神尊保佑平安順利；客家文化節朝聖儀式為彰化縣獨特客家民俗文化，以古禮進行，顯示彰化縣客家族群敬天法祖精神與信仰特色。

文化局表示，目前彰化縣客屬族群約40萬人，由於環境因素，許多客家傳統文化習俗日漸式微，但信仰三山國王傳統仍保留，三山國王與客家族群來台歷史有密不可分的關聯，也是客家人守護神、心靈信仰及寄託。

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文化局指出，因此，台灣凡有三山國王廟的地區，幾乎代表有著客籍先人拓墾足跡，經調查研究，彰化縣客家人大多分布員林市、永靖鄉、埔心鄉，而永靖客家人多從廣東省饒平縣移民過來，久而久之，饒平腔的客家話與台語融合，形成在地特殊的永靖腔。

文化局表示，這次活動整合縣內有形、無形客家文化資源與文化特色來行銷彰化、帶動地方經濟及觀光產業，也盼增進民眾對客家文化的認識與認同，達成保存客家精神的願景。（編輯：陳仁華）1111023