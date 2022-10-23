更多編輯台推薦新聞：
金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目
娛樂

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相
娛樂

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

彰化三山國王客底節 39廟齊聚發揚客家文化

2022/10/23 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）客家盛事，彰化縣三山國王客底文化節昨天登場，39間三山國王廟神尊齊聚永靖鄉永安宮，今天辦理開幕式、朝聖典禮、福宴，下午朝聖典禮透過莊嚴隆重儀式祈求神尊保佑國泰民安。

「永靖好客饒神氣」彰化縣三山國王客底文化節朝聖典禮下午在永靖鄉永安宮登場，集結39間三山國王廟、117神尊，場面熱鬧，彰化縣長王惠美、永靖鄉長詹木根等人出席；王惠美致詞表示，39間三山國王廟今年齊聚爐主宮永安宮，期許繼續傳承並發揚客家文化。

彰化縣政府文化局發布新聞稿表示，今年朝聖典禮39間彰化縣各地三山國王廟神尊進駐永靖鄉永安宮，透過莊嚴隆重朝聖典禮，祈求神尊保佑平安順利；客家文化節朝聖儀式為彰化縣獨特客家民俗文化，以古禮進行，顯示彰化縣客家族群敬天法祖精神與信仰特色。

文化局表示，目前彰化縣客屬族群約40萬人，由於環境因素，許多客家傳統文化習俗日漸式微，但信仰三山國王傳統仍保留，三山國王與客家族群來台歷史有密不可分的關聯，也是客家人守護神、心靈信仰及寄託。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化局指出，因此，台灣凡有三山國王廟的地區，幾乎代表有著客籍先人拓墾足跡，經調查研究，彰化縣客家人大多分布員林市、永靖鄉、埔心鄉，而永靖客家人多從廣東省饒平縣移民過來，久而久之，饒平腔的客家話與台語融合，形成在地特殊的永靖腔。

文化局表示，這次活動整合縣內有形、無形客家文化資源與文化特色來行銷彰化、帶動地方經濟及觀光產業，也盼增進民眾對客家文化的認識與認同，達成保存客家精神的願景。（編輯：陳仁華）1111023

王惠美
競選總部成立 王惠美：彰化改造不能停 彰化縣府推動彰南捷運輕軌 24站連接4鄉鎮市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族