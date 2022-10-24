藝FUN券常態化 擬先發放18歲青年每人1200元

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（中央社記者王寶兒台北24日電）行政院支持下，文化部明年預算編列目前達新台幣237.7億元，創歷史新高。其中包含藝FUN券常態化方案，文化部長李永得今天表示，參考歐洲案例，將朝18歲青年發放為原則。

李永得今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告。國民黨立委萬美玲表示，去年李永得曾於質詢時提及藝FUN券常態化議題，今年受訪也曾表示將參考歐洲案例，讓18歲青年親近藝文產業，目前是否以此方向規劃中。

李永得今年6月陸續出訪德國、捷克與法國等歐洲國家，他表示，當時也向法國文化部探討相關議題，法國去年起針對18歲青年發放文化券。考量預算有限，將從18歲青年開始為目標對象，預計補助新台幣2億元，透過兩廳院OPENTIX平台完成相關方案。

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萬美玲質疑，18歲青年人口於台灣占21萬多人左右，平分下來每人只能分到900多元，「這可以做什麼？你覺得夠嗎？」

李永得回應：「當然不夠。」他表示，目前文化部初步規劃以一人1200元為主，政府編列2億元預算，並希望向民間企業爭取1億元，目前和幾家企業已談了快1年，有幾家已經給予承諾。至於用途上，則參考義大利、法國等案例，可用於購買圖書、看表演等。（編輯：張雅淨）1111024