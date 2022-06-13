文化部推藝FUN線上舞台計畫2.0 鼓勵科藝共融

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）從疫情到與科技共舞，表演藝術團隊持續接受各種挑戰與難關，文化部與國家表演藝術中心國家兩廳院合作，共推「藝FUN線上舞台計畫」2.0，持續支持團隊嘗試科藝共融。

文化部今天發布新聞稿表示，「藝FUN線上舞台計畫」2.0包括創新製作或經典作品，獲選者每案獎助新台幣40萬至150萬元，包含場地租借、演出製作轉為線上演出因應調整費、演出現場設備租借、直/錄播攝影、行銷宣傳、售票與串流平台等以及配合演出場館的檢疫等相關費用。

2021年文化部與國表藝聯手推出「藝FUN線上舞台計畫」，鼓勵藝文團隊嘗試數位轉型，整合線上及線下，以嶄新的展演營運形式，振興藝文產業，迴響熱烈，共有83個團隊參與。今年文化部將延續「藝FUN線上舞台計畫」的經驗，歡迎團隊踴躍參加。

文化部表示，面臨疫情持續影響表演藝術演出，文化部除了推出藝文紓困方案，並透過鼓勵數位提升與展演形式的創新研發，協助更多團隊維持創作動能。

國家表演藝術中心表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，截至5月底，兩廳院主辦及外租節目共取消116檔共154場；OPENTIX代售節目累計取消共計162檔共320場，可以想見表演藝術團隊的困境。

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國表藝表示，即使處境艱難，表演團隊多以積極態度面對，探索新製作型態，同時藉由突破時間和空間限制的線上演出形式，深化藝術與民眾日常的連結，開拓新時代觀眾群，希望這個計畫對於表藝團隊發展數位時代營運模式有實質助益。

這項計畫自即日起受理徵件至7月31日截止，預計8月22日公布入選名單。獲選作品須於8月23日至11月20日前於OPENTIX或其他線上串流平台售票播出，票房歸團隊所有。詳細徵選辦法可洽詢國家兩廳院官網https://ntch.art/ssdz。（編輯：管中維）1110613