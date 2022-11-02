「守護大海的人」曾遭銷毀 玉米辰獲世界插畫大獎

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台灣插畫家玉米辰作品「守護大海的人」日前獲世界插畫大賽兒童出版類獎。（圖取自facebook.com/cornchentw）

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）去年曾因2000本作品「守護大海的人」遭航港局銷毀而受關注的台灣插畫家玉米辰，繪本日前獲得世界插畫大賽兒童出版類獎，他今天在臉書貼文表示，「感謝王國材部長給我動力」。

玉米辰2021年4月受航港局委託完成「守護大海的人」繪本，4月初完成印製，卻因4月底新舊交通部長交接，就接到航港局通知繪本要重印，他在臉書（Facebook）上質疑「內容完全沒有要修改，為什麼要重印，只因為部長換人嗎？」

當時交通部長王國材回應「絕對尊重繪本創作」，並指示航港局對此繪本一定要妥善保留，無奈原先印好的2000本書已確定銷毀，之後進行重印。

玉米辰本名陳旻昱，長期從事繪本插畫工作，同時也是一名動畫師，現為海灣繪本館館長。2008年出版第一本繪本「是誰偷尿尿？」刻畫城市中美好的歷史與文化印記；2009年「螃蟹過馬路」呈現城鄉發展與生態衝突的危機，獲得金鼎獎，並曾獲金點設計獎、Openbook好書獎。

陳旻昱日前也剛以「若是咧送批」獲得高雄市立圖書館舉辦的第2屆「好繪芽獎」，透過台文與華文詩句結合多媒材拼貼，帶領讀者認識台灣人權發展歷程。

這次得獎，玉米辰分別在自己的個人臉書專頁、粉絲頁以及海灣繪本館專頁分享消息，並指出以前很少關注國際的插畫大賽，沒想到第一次投件就得獎。

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他表示，「感謝王國材部長給我動力」，並括號加註「其他作品曾被嫌棄到一文不值」。他同時感謝World Illustration Awards 2022評審「無棄嫌」，以及「黃國昌律師一路無私相隨」。

文末，玉米辰寫道「我把世界插畫大賽兒童出版類獎（ Professional Children's Publishing）拿回台灣了！」難掩興奮之情。（編輯：陳政偉）1111102