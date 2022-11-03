攜手出版業翻書閱嶺 李永得：我們沒有被疫情擊倒

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第46屆金鼎獎頒獎典禮3日下午在台北文創大樓舉行，文化部長李永得出席與會，致詞肯定出版品的優質內容，也表彰出版業在疫情時代的卓越表現。中央社記者王飛華攝 111年11月3日

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）第46屆金鼎獎頒獎典禮今天在台北文創大樓舉行，文化部長李永得致詞時表示，COVID-19疫情期間所有產業都非常辛苦，但出版業沒被擊倒，反而在質與量都有突破，令人振奮與感動。

李永得表示，今年出版業還有另一件另人振奮的事，就是台北國際書展成為全世界第4個實體展出的書展展會，在疫情過後勇敢地踏出這一步，也開始走向復甦之路，相信未來會愈來愈好。

李永得表示，金鼎獎的目的就是要向所有努力的編輯人、出書人、出版社致敬，另外很重要的功能也是想藉金鼎獎促銷出版品，國內方可提升知名度、提高銷售量，對外能夠賣出版權。

本屆金鼎獎的主題為「翻書閱嶺」，象徵台灣出版業齊心努力，以文化出版品帶領讀者閱讀土地與人生。典禮頒發「雜誌類」、「圖書類」、「政府出版品類」及「數位出版類」4大類、2l個獎項。

本屆金鼎獎共有1279件作品報名，經過初審、複審及決審之後，選出30件作品獲獎，另有61件獲優良出版品推薦。特別貢獻獎由長年致力建構台灣跨域、多元化知識體系的玉山社總編輯暨發行人魏淑貞獲得。

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文化部表示，金鼎獎作為國家級出版獎項，除了肯定出版品的優質內容，也能促進其銷售跨域改編及走向國際，例如近兩年獲金鼎獎作品中，「台灣漫遊錄」已出版日文版，近來更售出英文版權，在德國法蘭克福書展持續受到關注；「鬼地方」中文版已14刷，並售出9種語版，期許金鼎獎能持續提升獲獎作品能見度，帶動產業長遠發展。

今年金鼎獎為顯特別貢獻獎殊榮，特別增頒獎金新台幣15萬元，總獎金增為600萬元；此外，為推廣金鼎獎得獎作品，除結合博客來、誠品、金石堂、HyRead等各大網路書店、各地獨立書店及圖書館開設得獎作品展售專區外，亦將陸續推出獲獎者專訪Podcast、講座等，相關資訊可關注金鼎獎官方網站、Facebook專頁與YouTube頻道。（編輯：張雅淨）1111103