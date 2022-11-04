關注音樂家身心 旅美鋼琴家劉孟捷將現身說法

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旅美鋼琴家劉孟捷（左2）克服病魔重返舞台，他將在台南藝術大學優化音樂家身心健康系列工作坊現身說法，分享自己從受傷到邁向康復之路的過程。（南藝大鋼琴合作藝術研究所提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）當演奏者因夥伴不合作，導致演奏走味內心委屈，或因配合對方卻造成自己受傷，南藝大鋼琴合作藝術研究所將舉辦優化音樂家身心健康系列工作坊，邀請旅美鋼琴家劉孟捷等專家現身說法。

策畫的南藝大鋼琴合作藝術研究所所長洪珮綺今天接受中央社專訪時表示，很多人至今還將鋼琴視為「伴奏」而非「合作」，導致鋼琴家在與其他樂器合奏時，很容易身體或心靈受傷，這也讓她開啟了尋找專家來分享的計畫。

「對鋼琴家來說，自己練好了自己的部分都沒問題，但是若要鋼琴三重奏或是跟小提琴等其他樂器合奏，就需要溝通的能力。」洪珮綺說，如果沒有一些溝通技巧，很容易失去自我立場；也有或是委屈自己配合另外的音樂家，反而影響了自身的演出狀態，甚至導致肌肉或骨骼受傷。

洪珮綺自己從高中時就有這樣「卡卡」的經驗，「我記得是跟管樂合作，對方就是一直吹自己的，他的呼吸跟我的呼吸無法對在一起，變成我只能去追他的旋律，我的手指可能會有受傷的風險。」長大後才知道，「很多時候會有摩擦，都不是技巧不好，問題是出在人際關係的處理方式，這些都需要練習。」

洪珮綺說，南藝大鋼琴合作藝術研究所是在培養將來能與其他音樂家合作的鋼琴家，學生常常會有這樣的難關，「我都會告訴他們，內心要很健康，如果有一些小委屈，當作是學習，但也要學會如何溝通。」洪珮綺也說，很多都是合作音樂家性格的問題，「希望這個課程可讓學生提早知道覺察身心狀態，有一些方法保護自己，不受到傷害。」

這次活動內容著重在音樂演奏、演唱上動作的物理學解析，透過不同學派的理論基礎探究，提供健康演奏、演唱姿勢的保健及自我覺察，也將進一步討論不幸受傷後，該如何循序漸進地復健等，希望除了強化音樂演奏能力外，在身心靈各方面有更完善的整合，也能構築更深刻的藝術涵養體驗。

工作坊中，旅美鋼琴家劉孟捷11月9日至14日將主講「鋼琴家實際身體能量及心理的保健」；聲樂家李韻雪11月16日主講「打開潘朵拉的音樂盒—雷賓尼功能運作學」；北藝大專任副教授蔡佳憓12月11日主講「音樂家的身心整合與肢體開發」，除了親身經歷，也有許多可以讓音樂家獲得放鬆的方法分享。

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洪珮綺表示，像劉孟捷過去都是開大師班，但其生命歷程克服罕見疾病到重新站上舞台，「他說他自己是被彈琴治癒的，音樂中有許多能量，支撐他完成不可能的任務。」

劉孟捷將分享「身為鋼琴家的殘酷現實：受傷」、「常見的受傷種類」、「受傷解剖學」、「邁向康復之路」、「維持演奏壽命長度」、「打造強健的免疫系統」、「演奏中的精神（心理）能量」等議題。詳情可上國立台南藝術大學鋼琴合作藝術所臉書。（編輯：張芷瑄）1111104