「黃河蘭州浮橋圖」多年前遭毀損 故宮啟動調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北6日電）媒體今天報導故宮院藏「黃河蘭州浮橋圖」曾於2012年遭毀損，但並未懲處相關人員，甚至在當時故宮高層授意下列為密件封鎖消息。故宮表示，該院藏確實曾遭毀損，並將啟動調查。

國立故宮博物院今天發布新聞稿表示，「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損的陳報密件，已完成解密程序；至於當事人是否受到懲處，經檢視資料並無相關紀錄；遭裁切花綾的文物，經查事件發生後也沒有進行修護的紀錄；故宮將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由的檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。

根據媒體報導，故宮上週針對3件文物破損已分別做出調查與懲處，唯2012年期間故宮亦曾發生重要文物毀損事件，卻無人接受懲處，甚至有高層授意將此事列為密件封鎖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，民進黨立委林宜瑾也在臉書上發文表示「真的超扯！」她表示，今年依文資法指定的重要古物「黃河蘭州浮橋圖」，幾年前因一名林姓科長在籌辦展覽過程中，發現展櫃尺寸較小，容不下該畫，採取削足適履的手段，要求人員把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，就只是為了配合櫃內空間。

林宜瑾嚴正要求故宮徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，看看是不是還有這種袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。（編輯：張雅淨）1111106