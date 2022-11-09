朱宗慶打擊樂團擊樂年會演出 台下全都是主考官

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世界打擊樂年會9日起在美國印第安納波利斯舉行，朱宗慶打擊樂團受邀擔任專場音樂會演出，資深團員黃堃儼（圖）同時也是國際打擊樂藝術協會台灣分會會長， 他受訪表示，疫後最重要的就是持續國際交流對話，要讓世界繼續聽見台灣的擊樂心跳聲。中央社記者趙靜瑜攝 111年11月9日

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（中央社記者趙靜瑜印第安納波利斯9日電）由國際打擊樂藝術協會主辦的世界打擊樂年會9日起在美國印第安納波利斯舉行，朱宗慶打擊樂團受邀擔任專場音樂會演出，台灣分會會長黃堃儼形容「台下觀眾全是主考官」。

朱宗慶打擊樂團資深團員黃堃儼也是國際打擊樂藝術協會台灣分會會長，他接受中央社記者專訪時表示，朱團專場音樂會是同時段唯一演出節目，所有年會成員都會來欣賞，「等於台下觀眾都是擊樂界成員，每個人都是主考官，我們比期末考還緊張，這讓朱團上下都更加戰戰兢兢，要為台灣贏得榮耀。」

一年一度由國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society, PAS）主辦的世界打擊樂年會（Percussive Arts Society International Convention, PASIC）是美國年度擊樂重要盛事，一共4天年會中包括演出、論壇、大師班以及展會等，參與會員莫不努力跑場，在這裡看見最精彩的演出以及最新的擊樂發展。

2009年以台灣之名成立台灣分會，黃堃儼在朱宗慶打擊樂團支持下成為台灣分會會長，至今13年，持續讓台灣擊樂與國際接軌。黃堃儼說，國際打擊樂藝術協會成員是各地擊樂老師、打擊樂組織、交響樂團擊樂成員、國高中學生會員跟音樂家等，「美國有行進樂團的傳統，這也讓打擊樂在美國有龐大的學生成員，發展蓬勃。」

黃堃儼表示，美國有美式足球開場跟終場都用行進樂團演出的傳統風氣，「就像台灣的啦啦隊文化，凡是球隊強的，行進樂團素質與演出水準就相對高，這也讓擊樂演出有一定的基底，大家會在年會期間齊聚一堂，互探高明，相互交流，這也增加了年會的重要性與價值。」

對於美國來說，擊樂獨奏家幾乎就是在各大學學院任教，黃堃儼指出，「像我們這種純職業的樂團組織在美國很少見，對於可以獨立自主營運演出也讓他們無法想像。台灣有打擊樂教學系統，COVID-19疫情前有1萬5000人同時在學打擊樂，這也讓擊樂界瞠目結舌。」

黃堃儼說，台灣一直持續跟美國擊樂界保持密切交流，大家長朱宗慶過去擔任過協會理事，1999年獲得協會「傑出貢獻獎」，2009年再獲「終身教育成就獎」，2016年拿到名人堂（Hall of Fame），除了個人榮耀之外，更讓國際擊樂社會看見台灣在擊樂領域發展，成績斐然。

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疫情對於美國打擊樂界的發展影響很大，黃堃儼觀察，疫情之後對於美國擊樂界發展來說，已有一些過去相當活躍的分會停止運作，也有些分會根本沒有會長。豪聲樂器執行長蔡家宏也表示，美國因疫後經濟問題，有些學校購置樂器的預算減少，甚至會選擇次級品，後續發展還要繼續觀察。

朱宗慶打擊樂團將於美國時間11月11日晚間8時舉辦專場音樂會，透過別具特色的委創曲目，展現傳統與現代的擊樂風貌。（編輯：張芷瑄）1111109