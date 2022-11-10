古蹟台北清真寺112年修復完工 斥資逾3000萬元

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市定古蹟台北清真寺歷史已超過60年，由於外觀及內裝老化，自民國107年開始陸續修復，預計112年5月完工，10日並舉行第1期修繕工程竣工感恩茶會。中央社記者陳昱婷攝 111年11月10日

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）市定古蹟台北清真寺為朝野共同募款興建，歷史已超過60年，深具歷史與宗教意義，不過由於外觀及內裝老化，自107年開始陸續修復，預計112年5月完工，總經費超過3100萬元。

台北清真寺今天舉行第1期修繕工程竣工感恩茶會，台北市長柯文哲致詞表示，這座清真寺已有超過60年歷史，可以說是台北市最具有特色的宗教建築，也是台灣歷史最悠久的伊斯蘭文化建築。

柯文哲指出，近年台灣增加很多穆斯林，包含移工、看護、學生或因為商務來此的人，台北清真寺舉辦禮拜（Juma）、齋戒月（Ramadan）、忠孝節等多項活動，帶給這些人歸屬感與心靈平靜。

柯文哲說，台北是一座多元共融的城市，文化局透過大力協助修繕工程展現這點，也感謝文化部文資局幫忙，今天他來「監工」，看看第1期工程品質如何，第2期工程則預計在明年5月完工。

台北市文化局說明，由於清真寺經過多年風霜洗禮，外觀及內裝漸顯老化且不敷使用，因此自107年起陸續協助研究調查及緊急加固工程，今年再協助完成屋頂防水、大殿穹頂及衛塔修復、排水蟲蟻防治等第1期工程；後續將進行門窗、室內天花牆面、夜間照明等第2期工程。

文化局指出，第1期工程總經費約新台幣2100萬元，文化局補助53%、1120萬元；第2期工程預估須花費1000萬元，將補助40%經費。

文化局介紹，台北清真寺始建於47年，出自設計圓山大飯店、中正紀念堂的建築師楊卓成之手，採用伊斯蘭建築風格，外觀莊嚴、高雅、清靜，許多回教國家國王、總統與各界領袖來台訪問時常蒞臨。（編輯：張銘坤）1111110