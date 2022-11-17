邱致清「日出印象」書寫顏水龍 獲羅曼羅蘭小說賞

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2022羅曼．羅蘭百萬小說賞17日在台北頒獎，巴黎文教基金會董事林雪卿（前左）與鐘有輝（前左2）、董事長廖修平（前右）、創辦人謝里法（前中）、藝術家吳伊凡（前右2）、作家連明偉（後左起）、紀蔚然、宇文正、朱和之、邱致清與文化部人文及出版司簡任視察陳文婷出席合影。（印刻文學提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月17日

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）「2022羅曼．羅蘭百萬小說賞」今天在光點台北2樓多功能藝文廳舉行頒獎典禮，作家邱致清以「日出印象：南島溫柔的光與影」刻畫台灣前輩藝術家顏水龍的一生，奪得百萬大獎。

根據印刻文學新聞稿，邱致清過去曾獲巫永福文學獎、作品入選九歌出版社「97年小說選」，這次得獎作品以14幅作品分為14個章節，透過「馬賽克拼貼式」寫法，鋪陳「馬賽克壁畫」大師顏水龍一生浪漫又精彩的故事。

「羅曼．羅蘭百萬小說賞」由藝術家謝里法創辦，2018年謝里法獲得行政院文化獎，當場即宣布捐出獎金，並以諾貝爾文學獎得主羅曼．羅蘭（Romain Rolland）之名成立獎項，期盼透過徵文喚起當代寫作者的眼界和眼力，關注歷史中的台灣藝術。

頒獎典禮包含大賞暨巴黎文教基金會創辦人謝里法、巴黎文教基金會董事長廖修平、董事鐘有輝、文化部人文及出版司簡任視察陳文婷、評審團代表紀蔚然、宇文正及連明偉、首屆得主朱和之等人出席。

謝里法致詞時表示，他在1964年獨自到法國巴黎聽到拉威爾的管弦樂曲「波麗露」，聯想到台灣波麗路餐廳曾聚集楊三郎、郭雪湖等藝術家，藝術的觸動沒有國界，令人迴盪至今，於是他以羅曼．羅蘭之名創設此獎，期待可以有更多創作者加入，未來能有更多投稿作品，讓大家看見台灣文藝界的歷史與復興。

本屆百萬大獎得主邱致清在致詞時提到，每個史料都非常珍貴和稀有，但因為小說的故事性與結構性，必須有所取捨，他希望能在「瑣碎中保有調性」。

紀蔚然致詞時表示，這個獎項很不好拿，除了藝術相關外，生平田調重要，還要在虛構和寫實中取得平衡。宇文正則表示，在評審時，有評審是對於史實在意，有人是在意結構，或是人物刻畫，她則在意文字表現。

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連明偉表示，傳記文學和虛構小說是這次投稿作品的光譜兩端，評審們以歷史、小說結構、人物塑造以及文字運用4大方向作為評審標準，史實與虛構的斟酌特別考驗作者的寫作功力，該如何在這兩者之間取得平衡是一大挑戰。

「羅曼．羅蘭百萬小說賞」參賽作品的主人翁須以台灣歷史上迄今的傑出藝術創作者（含日治時期的日本人士）為限，包括美術家、音樂家、舞蹈家，任何時代背景皆宜，惟不含作家、戲劇家、建築家在內。謝里法期盼透過徵文喚起當代寫作者的眼界和眼力，關注歷史中的台灣藝術。（編輯：張雅淨）1111117