技術劇場人攝影展2.0 一窺幕後職人精神

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）以「技術劇場人」為核心策展，「技術劇場人攝影展2.0」今天起在台北市中山堂展出，除了展覽之外也結合VR體驗，將鎂光燈聚焦在幕後技術人員，帶領大家一窺劇場的職人精神。

曖劇場發布的新聞稿中表示，這次以6名劇場技術部門包括舞台、燈光、音響、服裝、舞監及館方年資近20年的資深職人，以被攝者的專業經歷及個人特質出發，由造型師打造奇幻風格的個人肖像照，並以「展品結合裝置藝術」的概念，將幕後空間與工具設備轉換成舞台場景作展出。

策展人莊知恆表示，技術劇場人攝影展1.0版2020年在台中國家歌劇院首度展出，2022年移師台北市中山堂，除了重訪6名主角記錄了生活中的變動與持恆，也在展覽中增加VR體驗區，體驗者可執燈具探照舞台、操作滑輪裝置、整備演出服裝，藉由趣味性體驗，初步瞭解劇場職人的工作內容。

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中山堂主任江孟芳表示，中山堂原名台北公會堂，1936年興建完成，落成後成為台北市重要藝文場所，見證了許多國內外表演團體的重要演出，也是許多技術劇場人工作、具有共同記憶的地方，在這裡舉辦技術劇場人攝影展2.0，別具意義。

由台北市中山堂主辦，曖劇場策劃展出的Staff Only,Not Only Staff「技術劇場人攝影展2.0」將從今天起到12月18日展出，地點在台北市中山堂二樓展覽室暨迴廊。VR體驗採免費預約，時段為展期每週六、日上午10時至中午12時及下午2時至4時，也有免費講座，歡迎預約報名。（編輯：管中維）1111118