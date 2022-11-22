高雄詩人曾貴海獲厄瓜多國際詩人獎 12月辦分享會

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄醫生詩人曾貴海日前榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩人獎，此獎首次頒給亞洲詩人，極具殊榮。文化局將於12月舉辦分享會，以朗讀、對談、詩樂等，分享創作心路歷程。

高雄市文化局今天新聞稿表示，有「高雄醫生詩人」之稱的醫師曾貴海榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩人獎，這是厄瓜多國際詩人獎第一次頒獎給亞洲詩人，表彰曾貴海對世界詩歌的貢獻。

文化局表示，曾貴海因公忙未出國領獎，委由好友凃妙沂代為前往，並由厄瓜多代表莊輝恩代為領獎。文化局也代表高雄市長陳其邁恭賀曾貴海獲獎。

曾貴海表示，文學來自母土、歷史文化與生命體驗，這次得到中南美洲肯定，是莫大鼓勵，特別是能跟幾名世界重要作家，並列於得獎者行列，感到無與倫比的榮耀。

曾貴海說，得獎是上天恩賜的禮物，非常感謝能獲得厄瓜多國際詩人獎，台灣文學邁向世界的「門」打開了，讓世界看見台灣土地及族群主體精神。

高雄文化局長王文翠說，曾貴海是高雄文壇瑰寶，一手拿聽診器醫病，一手握筆作為土地的聽診器，不僅行醫治病，更致力推廣台灣文學，此次獲獎，是台灣之光、高雄榮耀。

文化局表示，曾貴海與文友鄭烱明、彭瑞金、陳坤崙等人創辦「文學界」雜誌與「文學台灣」雜誌社，以文學觀察社會，以詩倡議社會運動，以華語、閩南語及客語文字寫出對台灣土地的愛。

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「厄瓜多Ileana Espinel Cedeño國際詩人獎」是拉丁美洲重要文學盛事，今年由曾貴海與哥倫比亞女詩人Piedad Bonnett獲獎。曾貴海得獎作品為「黃昏自畫像」，厄瓜多也翻譯出版西班牙語詩集。

文化局表示，將於12月舉辦曾貴海榮獲厄瓜多國際詩人獎分享會，將以朗讀、對談、詩樂演唱形式，分享曾貴海文學創作心路歷程，也讓更多民眾認識高雄文學之美。（編輯：郭諭儒）1111122