C-LAB實驗展演計畫 前進花蓮文創園區

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（中央社記者王寶兒台北22日電）台灣生活美學基金會除營運台灣當代文化實驗場（C-LAB）外，也將進駐花蓮文創園區。C-LAB的實驗展演計畫FUTURE VISION LAB將於12月24日起於花蓮文創園區室內展演。

C-LAB今天發布新聞稿表示，文化部近年積極開拓花蓮文創園區的多元營運，委託營運C-LAB的財團法人台灣生活美學基金會進駐管理，並首度將當代藝術與科技跨界的展演FUTURE VISION LAB引進花創。

FUTURE VISION LAB計畫，圍繞一座直徑12米的半球形全沉浸式影音體驗空間，暱稱為DOME，以探索科技媒體的視覺極限為目標。

展場將展示藝術家林明弘與犬吠工作室為Taiwan Now藝術計畫創作的作品「聚」，其傳統的台灣花布元素，象徵從農業化社會進入現代化時代的標記，將在展場中與DOME共創當代美學。

C-LAB表示，有2件國際作品也將於花創首演，包含俄裔美國籍導演莉娜．荷索的「最後耳語」（Last Whisper）及日本音像藝術家田所淳的作品Show Your Mind on My Screen。

除國際邀請作品外，計畫主持人蔡奇宏另外選出7件作品，包含玖格設計的作品「燃」、墨西哥的創作團隊Medusa Lab的UNINVERSE、陳昱榮的「動態界域——異質褶積」、XTRUX與晟SHENG共同創作的「觀」、趙珮妤的作品「花之間」、藝術家莊禾手繪實驗動畫作品「夜遊」及蔡奇宏的「封包對撞機」。

C-LAB表示，展演期間特別單元還有科技藝術互動劇場「移動故事屋」，將帶來「神奇動物研究所」，還有以音像藝術為主的「未來視覺派對」也將同步登場。

「FUTURE VISION LAB @ 花蓮文化創意園區」展期將自12月24日於花蓮文創園區展出至2023年3月5日。（編輯：張芷瑄）1111122