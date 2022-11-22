鋼琴新秀蘇思羽闖關蕭邦大賽 把古典樂當成使命

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）2021年波蘭蕭邦國際鋼琴大賽中，蘇思羽以大器之姿晉級複賽，雖然挑戰未竟，卻已讓樂壇認識這個名字。蘇思羽今天表示，她把古典音樂當成使命，「希望我的音樂可以療癒別人。」

24歲的蘇思羽今天在台北愛樂青年管弦樂團主辦的「冬日暖光」音樂會記者會上表示，從小到大，除了自己一點天分，加上非常多的努力，父母栽培以及優秀的老師指導，「要有這麼多條件才能走到今天，而我擁有了這些條件，並非巧合。」

蘇思羽說，學琴這一路的過程讓她更理解音樂對自己的意義，「我的音樂是有使命的，不是好玩、不是娛樂也不是我開心就好。」蘇思羽說，鋼琴對她來說是朋友，陪伴她一起成長，「壓力不能沒有出口，我很幸運能透過彈琴來療癒自己，也希望我的音樂可以療癒樂迷。」

蘇思羽說，蕭邦大賽是她參加過最重大的一個比賽，「改變我很多。」蘇思羽說，參加之前她非常容易緊張，但她克服了，「現在我潛意識會鼓勵我自己，跟我說我都挑戰了蕭邦大賽，再也沒有甚麼可以難得倒我。」

蘇思羽接連就讀美國寇蒂斯音樂學院與茱莉亞音樂學院，今年畢業，正在申請美國的音樂研究所博士班。在「冬日暖光」音樂會中，蘇思羽將和台北愛樂青年管弦樂團演出拉赫曼尼諾夫的經典名作「第二號鋼琴協奏曲」。

雙魚座的蘇思羽個頭嬌小，但雙手手掌撐開跨度極大，演奏拉赫曼尼諾夫「第二號鋼琴協奏曲」毫無窒礙。蘇思羽說，這首樂曲30多分鐘，有煽情、絢麗、激昂、熱情等情緒，聽完後會讓人感到十分滿足，「作為鋼琴演奏家，我很欽佩拉赫曼尼諾夫的寫作手法，他讓獨奏家與樂團都有發揮空間。」

台北愛樂青年管弦樂團音樂總監吳曜宇表示，台北愛樂青年管弦樂團會不斷邀請台灣傑出青年音樂家合作，就像蘇思羽，希望透過這個機會讓她被國內各大樂團看見。

吳曜宇說，他認為台北愛樂青年管弦樂團能作為音樂學子考進職業樂團的跳板，「近期NSO國家交響樂團招考到的長號團員陳志承，就曾在台北愛樂從小吹到大，這個例子讓我更堅信台北愛樂青年管弦樂團的責任。」吳曜宇說，未來除了一年兩次音樂會，也會開展室內樂計畫，希望鍛鍊台北愛樂青年管弦樂團精緻度與音樂性。

吳曜宇表示，音樂會另一首曲目西貝流士「第二號交響曲」是既偉大又好聽的作品，「西貝流士自稱這首樂曲是『靈魂的告解』，充滿大自然的美好，歡迎樂迷一起聆賞。」

「冬日暖光－鋼琴蘇思羽&台北愛樂」音樂會將於11月29日在台北國家音樂廳演出。（編輯：張雅淨）1111122