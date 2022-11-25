蘇凌寫「菜場搜神記」 一個默劇演員的市場歷險記

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）全台灣大大小小市場差異極大，而且充滿神奇的人與事。作家蘇凌記錄台灣31處市場百態完成「菜場搜神記」一書，帶讀者發現這些近在咫尺的城市祕境，近期出版。

蘇凌是台南人，台灣藝術大學戲劇系畢業，當過默劇演員，一直在劇場及市場之間遊走，大學就開始「混」菜市場，並將所見所聞以「蘇菜日記」之名在網路發表文章，曾於「鄉間小路」雜誌擔任專欄作者。

蘇凌在書序中表示，她一開始只是想為平日的餐飲多點新意，沒想到學校附近的菜市場卻成為她的中央廚房，後來食物以外的人事物進一步成為她關心的對象，便開始翹課去逛菜市場。

幾年下來，蘇凌的管區跨越台灣全境，從捷運可及的永和溪洲市場，充滿奇幻的基隆崁仔頂魚市，台北鬧區新舊科技交錯的西寧市場與電子商場，到南台灣如迷宮一般的高雄鳳山第一、二市場，台南鹽水市場，乃到東台灣的台東關山市場、馬蘭市場，花蓮重慶市場。

蘇凌戲稱自己市場逛久了，卻沒有比較懂季節時令或各種生鮮蔬果的小知識，反而因為經常「畫錯重點」而挖到許多寶，如發現招牌上的錯字，肉攤上的百年檜木砧板，老闆的傳奇人生，或攤位上的老貓。

蘇凌發現市場又不全然是個只能懷舊的地方，它非常開放，能包容她持續靠近、觀察以及奔馳想像，她認為只要人不斷持續走進市場，這裡就永遠新意飽滿，「和市場相處，拼拼補補了我的不足與不知。」

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蘇凌對市場裡的人物也有獨到的觀察，包括福和橋下舊貨市集的阿伯們，南港的修傘大夫，西螺果菜市場嘗百草的李時珍，以及開著麵包車鑽進宜蘭不知名社區的司機。蘇凌不只刻畫這些「神人」在其間的喜怒哀樂，也描寫他們眼中看到的市場風情與人生況味。

蘇凌也在書中分享許多獨特的飲食經驗，如小時候吃的綠豆湯是加米的，而且吃了好多年，但很多人覺得不可思議；潤餅對蘇凌而言則是甜點，餅皮內只包油麵、蛋絲及3匙糖粉，一切DIY。蘇凌還特別在書中懷念自己的阿嬤，以及阿嬤的好廚藝，認為阿嬤的廚藝如同魔術，說的話也充滿智慧與哲理。（編輯：陳政偉）1111125