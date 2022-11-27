5G技術助陣 「双融域」沉浸式展演台灣內容

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主打5G技術結合4K品質的展演場域「双融域」，2023年將推出全新沉浸展演「絕美之島—縮時台灣映像誌」，結合縮時攝影和經典樂曲，呈現台灣自然山川、人文地景。（科文双融集團提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月27日

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（中央社記者王寶兒台北27日電）5G時代來臨，沉浸式藝文數位展演場域「双融域」透過5G技術、4K及2K雷射投影，呈現文化與科技碰撞的新火花，明年還將推出台灣地景縮時攝影展、江賢二跨界展等多檔台灣內容展演。

去年11月由科文双融成立的双融域（AMBI SPACE ONE），至今推出蕩寇誌、混沌實驗室、幻景換境、嵐波島奇幻大冒險等沉浸展演內容，12月則將推出「走進大師的腦內：李奧納多．達文西」。科文双融以新聞稿表示，未來將推出更多自製展演內容，提供台灣創作團隊更多展現舞台。

科文双融指出，双融域成立的主要任務之一，就是希望能整合前瞻應用技術，建立文化內容展演平台，讓文化內容業者可以運用科技展現創意與多元，「價值共創、利益平衡」。

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明年年初，双融域將推出「絕美之島－縮時台灣映像誌」全沉浸體驗展，內容結合縮時攝影和經典樂曲，影像來自馮業輝費時7年所拍的百萬張作品，音樂則是由「灣聲樂團」詮釋經典曲目。未來，双融域也將與藝術家江賢二合作，將其經典作品轉換為沉浸式展演。

以文化科技為核心業務的科文双融，是由科技名人施振榮與法藍瓷總裁陳立恒號召成立。科文双融董事長施振榮在新聞稿中表示，台灣不缺人才，缺的是舞台，双融域就是最好的舞台；双融域也將持續以開發聚焦台灣的內容IP為使命，提供台灣文化內容創作者展現的舞台。（編輯：屈享平）1111127