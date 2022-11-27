魔人神手製造所「人類狂想曲」 以馬戲喻人生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北表演藝術中心引進馬戲作品「人類狂想曲」，作品共7個人、14隻手加上49顆球，球在他們手上不僅是雜耍道具，也是現代人生活多元責任的象徵。（北藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）7個人、14隻手、49顆球、一個空蕩蕩的舞台，沒有布景，焦點全凝聚在表演者身上，魔人神手製造所（La Main de l'Homme）將帶來「人類狂想曲」，展現馬戲表演的另一種可能。

台北表演藝術中心馬戲節今年共有3檔售票好戲，表演團隊之一的「魔人神手製造所」，是由克萊蒙．達贊 （Clement Dazin）結合一群志同道合的馬戲好手創立，不到10年已成為法國新馬戲團隊的重要一員，尤其是2017年的「人類狂想曲」巡演歐洲30餘場，成績出色。

「人類狂想曲」構想簡單，7個人、14隻手加上49顆球，球在他們手上不僅是雜耍道具，也是現代人生活象徵，隱喻家庭、個人、工作、健康等不同責任交錯降臨時，探究是否能把每件事都接得穩穩當當。「人類狂想曲」將於12月23日到24日演出，地點在北藝中心球劇場。

台北表演藝術中心馬戲節另外2檔售票演出，分別是FOCA福爾摩沙馬戲團的「馬戲派對」以及「拋棄式人類」。FOCA福爾摩沙馬戲團的「馬戲派對」是大排場大卡司的馬戲代表作，舞台上濃縮了一個傳統的馬戲棚，10多名表演者展現各種馬戲技法，極為熱鬧，將在12月24日到12月25日在北藝中心藍盒子演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「拋棄式人類」則是高空馬戲家胡嘉豪首次挑戰高空網，胡嘉豪相信馬戲不只是一種技術，也可以承載議題。疫情期間，胡嘉豪潛心研究台灣少見的高空網特技，給自己更高的挑戰。胡嘉豪說，從有形的高空網、漁網，到無形的人際關係網、情網、社會安全網，「網支持了我們的生活，但也綑綁著我們；可以是工具，也可以是阻礙。」

胡嘉豪實驗性創作「拋棄式人類」將於12月30日到2023年1月1日在北藝中心藍盒子演出。（編輯：屈享平）1111127