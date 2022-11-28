萬華仁濟醫院歷史近百年 拆到一半獲文資身分

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）位於北市萬華的仁濟醫院歷史可追溯回日治時期，因具文資潛力而被文化局列冊追蹤，並在今天決議登錄為歷史建築，不過舊院區近期圍起鷹架，立面已被大範圍拆除。

根據「台北仁濟院」官網，位於萬華廣州街200號的仁濟醫院舊院區歷史可追溯回日治時期，在民國91年被台北市文化局認定有文資潛力而列冊追蹤。

由於建築已有近百年歷史，仁濟醫院考量屋況破損、滲水嚴重影響安危，今年8月開始準備申請拆除執照並進行工程，文化局9月27日獲報後，接連進行兩次會勘，同時要求停工、列為暫定古蹟，但二樓牆面已遭大範圍移除。

文化局研究指出，此建築為層磚造木構，外牆為洗石子、鋁窗、花格鐵窗，見證1950年代台灣醫院建築工法，且仁濟院扮演地方醫療重要角色，負責人同時為艋舺重要地主，與地區發展關聯密切，兼具建築史及歷史價值，建議登錄為歷史建築。

不過，仁濟醫院代表今天在文資委員會上表示，廣州街200號並非仁濟醫院原址，這棟建築沒有任何有名的人物故事，更沒有任何特殊設計，所有材料都非常簡單普通，不同意給予任何文資身分。

仁濟醫院說明，此建築在5月前還作為醫療單位使用，但因為長期使用，已經滲水嚴重、危及同仁及病患安全，建管處、衛生局均有來關切，因此才啟動緊急修繕，也規劃在未來重建原有立面。

文資委員會最後以15人同意、4人反對，將「萬華區廣州街200號（仁濟醫院）」登錄為歷史建築。

文化局會後表示，仁濟醫院將來須依照文資法規定擬定修復再利用計畫報文資會審議，並依此計畫進行工程，這段時間若認定建築有緊急危害之虞，也可在報請文化局同意後做必要搶修。（編輯：張銘坤）1111128