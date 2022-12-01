第2屆香港國際指揮大賽 吳曜宇、廖元宏入圍

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由香港小交響樂團主辦，第2屆香港國際指揮大賽16名入圍初賽名單揭曉，來自台灣的廖元宏入圍。（香港小交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月1日

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）由香港小交響樂團主辦，第2屆香港國際指揮大賽16名入圍初賽名單揭曉，入圍者來自中國、台灣、香港、日本、美國、西班牙、以色列及委內瑞拉等好手，台灣則有吳曜宇、廖元宏角逐殊榮。

香港小交響樂團發布新聞稿表示，大會共收到194名來自45個國家或地區的參賽者報名。由評審聯合主席香港小交響樂團桂冠音樂總監葉詠詩、香港小交響樂團首席客席指揮柏鵬（Christoph Poppen）及香港小交響樂團樂團首席格德霍特（James Cuddeford）等3名評審選出初賽名單。

香港國際指揮大賽是亞洲少見的國際型指揮大賽，為35歲或以下的年輕指揮家開拓眼界，蓄發更多在亞洲的發展機遇。

葉詠詩表示，看見新一代指揮水準越來越高，「很高興香港可以成為他們的舞台，展露他們的優秀才華」。

柏鵬指出，審閱將近200份來自世界各地的年輕指揮家報名申請，「獲選入圍的16位參賽者水準極高，很期待看到他們到香港參加比賽」。

入選者將於2023年3月22日至26日到香港進行比賽，競逐冠、亞、季軍，還有觀眾大獎及樂團大獎。冠軍得主將贏得獎金港幣20萬元（約新台幣79萬元）與2023到2024年樂季指揮香港小交響樂團的音樂會，也將獲得與評審團指揮實習機會。

第2屆香港國際指揮大賽評審團成員除了葉詠詩、柏鵬及格德霍特外，還包括台灣愛樂榮譽指揮呂紹嘉、法國圖盧茲國家樂團前總經理達古貝（Thierry d'Argoubet）、慕尼黑室樂團藝術策劃及副總監恩斯特 （Philipp Ernst）、德國karsten witt音樂經理人公司總監胡弦月（Xenia Groh-Hu），以及香港小交響樂團大提琴助理首席貝樂安（Laurent Perrin）。（編輯：張雅淨）1111201