陳釙贈以油彩遨遊宇宙星河 紐約展前展台北起跑

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（中央社記者王寶兒台北3日電）從宇宙奧妙取經，藝術家陳釙贈透過油彩遨遊星系，集結為「宇宙心．藝—陳釙贈個展」，今天開展，明年更將於紐約展出。陳釙贈期待他的畫作於海外也能持續發揮價值。

陳釙贈1955年生於嘉義，出身設計背景，自學生時代到畢業，描繪過各式設計圖、建築透視圖，這也奠定他對透視技法的認識與應用，2007年接觸抽象畫後，便嘗試以大自然為題材，融入透視視角，摸索自我風格。

「宇宙心．藝—陳釙贈個展」紐約展前展，今天上午開幕。陳釙贈表示，早年投身建築業界陸續畫了5000張圖，讓他練就一點「小技巧」，人生因緣際會又回到畫畫時，他就應用了這些小技巧，「我很讚嘆上天一直催促、鼓勵我去走這塊」。

陳釙贈認為，人若找到擅長技能就能得到較好的發揮，他也因此才有一點小成績，笑稱「若我走歪到不擅長的領域，我就歸零了。」

陳釙贈的作品曾陸續參展台灣藝術博覽會、台灣文創藝術博覽會等，2016年舉辦「意象．無相」陳釙贈藝術首展，2018年則於國父紀念館翠亨藝廊舉辦藝術個展。「宇宙心．藝—陳釙贈個展」此次展出「宇宙心藝」等系列作品共74件。

文化部長李永得致詞表示，認識陳釙贈後，發現他的藝術天分過去被設計「耽誤」，但也因為他累積建築基礎，創造獨特而自由奔放的畫風，在國外必然會受歡迎，他代表文化部感謝藝術家輸出精彩作品到海外，紐約台北文化中心也會全力協助。

「宇宙心．藝—陳釙贈個展」紐約展前展，即日起於長流美術館展出至8日。（編輯：屈享平）1111203