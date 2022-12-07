北市前南菜園宿舍將完工 公益使用入招商條件

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台北市文化局7日與文資委員到將完工的市定古蹟「前南菜園日式宿舍群」會勘，修復團隊預計2023年2月1日完工，後續還需3個月驗收期及3個月申請使用許可期，因此目前已在擬定招商文件，完工將後啟動招商。中央社記者陳昱婷攝 111年12月7日

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市定古蹟前南菜園日式宿舍群曾遇祝融，根據修復團隊規劃，工期預計剩下2個月，之後將啟動招商作業，除了商業使用外，還會針對2塊公益空間的使用方式做重點評分。

台北市文化局今天與3名文資委員前往即將完工的市定古蹟「前南菜園日式宿舍群」會勘，根據負責修復作業的軸組聯合建築師事務所簡報，這座古蹟可以分為北側的A、B、C棟及南側的D、E棟，並設有完整庭院，保留當時特有的環境和氛圍，預計明年2月1日完工。

古蹟所有權人台灣銀行規劃，再利用方式包含文創、教育訓練、展示及飲食空間，同時除了主要入口兩側外，既有圍牆高度將從174公分降低至120公分，增加視覺穿透性及可近性。

與會的台灣銀行不動產管理部經理林炳鴻表示，明年完工後還需要3個月的驗收期及3個月的申請使用許可期，因此目前已經在擬定招商文件，將在完工後啟動招商。

林炳鴻指出，招商不會以價格為決定標準，為了增加社會公益性，這座古蹟在修復時規畫了開放式廣場及A棟35坪的2個公益空間，將針對這2塊空間的使用及收費方式做重點評分。

文資委員建議，這座古蹟在日治時期是台灣銀行的日籍職員宿舍，每一棟的「床之間」都多了一階以展示居住者的優越身分，在台灣、日本都很少見，還有布基礎拱形通氣口、鬼瓦與脊瓦銅線綁製、雨戶袋等許多特色及工法細節，應讓民眾可以輕易了解而不流於走馬看花。

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林炳鴻允諾，後續導覽部分將再與專家研究並納入招商條件，盼將來古蹟活化後能充分展現這些特色；文化局也表示將協助拍攝名人故居系列影片。

文化局說明，前南菜園日式宿舍群建於日治大正8到9年間，提供當時來台的日本籍政經文教人員居住，在民國95年被指定為台北市定古蹟，卻在105年因施工不慎導致火災，燒毀半棟建物，遭罰新台幣50萬元，台銀後續又投入1.9億元進行修復，遭燒毀的部分則刻意以紅磚補齊、不修回原貌。（編輯：李亨山）1111207