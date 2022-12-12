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劉銘傳隧道修復完工 開放團體預約導覽

2022/12/12 16:05（12/12 16:11 更新）
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基隆市定古蹟劉銘傳隧道年初修復完工，現已發包進行光環境設置，基隆市文化局並獲中央補助進行光環境設置計畫，11月29日已發包，開工日起80日曆天將完成設置。（基隆市政府文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月12日
基隆市定古蹟劉銘傳隧道年初修復完工，現已發包進行光環境設置，基隆市文化局並獲中央補助進行光環境設置計畫，11月29日已發包，開工日起80日曆天將完成設置。（基隆市政府文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月12日
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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復完工，現已發包設置光環境，開工前期間開放團體預約導覽，相關表單可上基隆市文化局網站下載。

文化局今天發布新聞稿表示，劉銘傳隧道今年初修復完工，獲中央政府補助設置光環境，11月29日完成發包作業，開工日起80日曆天完成設置。

文化局說，尊重生態原則下，加強整體光環境與入口意象設施，期待帶領民眾體驗百年前開鑿隧道「曠宇天開」艱鉅。

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文化局表示，10人以上、30人以下團體填妥各表單後，預約參觀日14天前寄申請表到pinjie@mail.klcg.gov.tw或傳真到（02）24287811文化設施科收；導覽時間為週二到週五上午9時到中午12時及下午2時到5時，例假日不受理。

根據國家文化資產網劉銘傳隧道（獅球嶺隧道）介紹，光緒13年（1887年）台灣巡撫劉銘傳奏准建造鐵路，是台灣首條現代化鐵路，而獅球嶺是施工過程中最艱鉅工程，自光緒14年（1888年）春動工，光緒16年（1890年）竣工，全長約235公尺。（編輯：李明宗）1111212

#劉銘傳隧道
#文化局
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