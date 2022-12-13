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首頁 / 文化

台灣圖書交流跨足歐洲 國圖贈書瑞土Taiwan Corner

2022/12/13 11:27
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（中央社記者邱祖胤台北13日電）國家圖書館為加強與世界各國圖書館合作，昨天特別與瑞士裴斯泰洛齊圖書館合作，舉行Taiwan Corner贈書儀式，為台灣圖書文化交流與國際接軌跨出一步。

國家圖書館今天發布新聞稿指出，包括國家圖書館館長曾淑賢、瑞士裴斯泰洛齊圖書館（Pestalozzi-Bibliothek Zurich, PBZ）館長Felix Huppi以及駐瑞士台北文化經濟代表團代表黃偉峰，均見證這項特別的儀式，瑞士方面也期待未來雙方能有更多的合作與交流。

本次Taiwan Corner的設置，由曾淑賢代表捐贈約50冊台灣出版的童書、藝術、建築、人物、地理與風俗民情等書籍，曾淑賢特別感謝裴斯泰洛齊圖書館館長對這項合作的支持，讓蘇瑞士民眾進一步了解台灣。

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裴斯泰洛齊圖書館是瑞士蘇黎世市公共圖書館，圖書館包含14個分館，圖書館名稱為取自一位出生於蘇黎世的教育家裴斯泰洛齊（Pestalozzi）他曾分別在瑞士德語區和法語區創立數個教育機構，並撰寫許多論著，他的座右銘是「兼用頭、手和心學習」。

因為裴斯泰洛齊致力推動教育改革，瑞士到18世紀文盲率已經極低，到1830年更已幾乎完全無文盲。依據2020年統計，PBZ系統每年吸引約100萬人次使用者，本次Taiwan Corner的設置與贈書，可望充分發揮雙方交流之效。（編輯：屈享平）1111213

#裴斯泰洛齊圖書館
# PBZ
#曾淑賢
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