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牯嶺街書香創意市集 老少相聚共寫社區新記憶

2022/12/15 10:28（12/15 10:51 更新）
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牯嶺街書香創意市集傳承書街歷史，2022年主題為「有邊讀邊」，將邀集逾百攤位共襄盛舉。圖為2021年市集現場。（南海藝工作室提供、吳欣穎攝影）中央社記者王寶兒傳真 111年12月15日
牯嶺街書香創意市集傳承書街歷史，2022年主題為「有邊讀邊」，將邀集逾百攤位共襄盛舉。圖為2021年市集現場。（南海藝工作室提供、吳欣穎攝影）中央社記者王寶兒傳真 111年12月15日
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（中央社記者王寶兒台北15日電）你如何運用下班或下課時間？學生、程式設計師加上社區長輩，老老少少共同完成LINE Bot解謎遊戲「打電話回家」，透過互動邀請玩家共寫社區新記憶，將於牯嶺街書香創意市集登場。

牯嶺街書香創意市集去年曾推出「聽說老城南」計畫，邀請社區長輩透過戲劇演出、版畫、錄音體驗，回憶兒時記憶中的菜餚。

市集今年則邀請民眾走逛泉州街、龍口市場，拜訪市場攤主與3個社區組織，導入12堂戲劇與聲音工作坊，讓20多名長輩編故事、想台詞、彈奏配樂，發展實體戲劇演出巡迴。

但長輩說故事要給誰聽？「打電話回家」遊戲因此誕生，「打電話回家」遊戲由台北市愛羊全人關懷協會號召、南海藝工作室策劃，遊戲製作團隊包含3名高中生、2名程式設計師、2名視傳大學生。並在戲劇與聲音老師指導下，由長輩們演出遊戲關卡角色。

遊戲劇本取材自龍口市場與台北城南時光，從玩家視角展開情節與體驗，在謎題設計與解答的互動中，與玩家們一起寫下社區新故事、新回憶。

南海藝工作室透過新聞稿表示，牯嶺街書香創意市集自2000年開辦至今已22屆。市集傳承書街記憶，催生台灣創意市集文化，不設限古本懷舊，持續策劃藝文社群跨入社區，札根城南基層，以社區行動對話公共空間。

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今年主題「有邊讀邊」內容豐富，「桌遊入戲」是向楊德昌電影致敬，「高老闆書店」能讓民眾翻舊書、玩篆刻；另外在多間博物館所參與的「場外桌邊直送」，也能體驗林業試驗所採集的坪林香氛，還能選擇到二二八國家紀念館，聽李石樵畫中有話，認識台灣第一代西畫家。

牯嶺街書香創意市集將於17至18日於台北市牯嶺街1至41號登場；社區長輩也將於18日主舞台現身演出推廣LINE Bot解謎遊戲「打電話回家」。（編輯：屈享平）1111215

#牯嶺街
#南海藝工作室
#楊德昌
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