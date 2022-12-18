凌煙性別文學三部曲 刻畫小人物的卑微與高貴

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（中央社記者邱祖胤新北18日電）台灣戲班及演藝人行走江湖，其中隱含心酸血淚，作家凌煙陸續完成性別文學三部曲，包括「失聲畫眉」、「扮裝畫眉」、「竹雞與阿秋」，日前重新出版。凌煙表示，台灣民間的小人物，就算身分卑微，也有高貴的情操。

根據玉山社發布新聞稿，凌煙以「失聲畫眉」、「扮裝畫眉」深刻描寫出平凡小人物，以及戲班女演員因朝夕相濡以沫進而產生的同志情結，同時反映台灣70年代純樸的民俗文化遭受拜金主義與物慾摧殘的沉淪過程。

「竹雞與阿秋」則以第一人稱書寫，刻畫社會底層為了生存而做出各種努力的小人物，因純真的情感而展露出強韌生命力。

凌煙在書序中表示，她從小就對野台戲班著迷，立志要去當歌仔戲小生，高工畢業就離家出走跟隨戲班流浪，才半年就戲子夢碎。此外，她從小愛看小說，總被大人叨念「看兮小說仔無路用」，後來卻一生靠文學安身立命，但如果不是戲班那半年的經歷，「我於文學界應該只是過客」。

凌煙說，她的個性很俠女，很雞婆，愛管閒事，無法過那種單純讀書寫作的生活，「喜歡在江湖走闖，結交許多好友，說風是風、說雨是雨的去做我想做的事，用生命經歷去創作」。

凌煙說，就像「扮裝畫眉」裡的豆油哥，不忍女友受家人責難，親自幫她找對象，把她托付給一個可靠的男人，獨自承受與女友離別的痛苦；如「竹雞與阿秋」裡的妓女阿秋，不只替流落他鄉的竹雞收屍，還一輩子信守幫她匯錢回老家的承諾。

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凌煙說，在她的作品當中，就算只是身分卑微的小人物，也有高貴的情操，「這就是我筆下女人們的江湖，有情有義的世界」。

凌煙本名莊淑楨，生於嘉義縣東石鄉，20歲走入戲班學戲，1990年以歌仔戲班親身經歷創作長篇小說「失聲畫眉」，獲自立報系百萬小說獎，2007年再以「竹雞與阿秋」獲打狗文學獎長篇小說首獎，隔年以「扮裝畫眉」入圍台灣文學金典獎。現於高雄開設「凌煙文學廚房」宅配料理，以菜會友。（編輯：張雅淨）1111218