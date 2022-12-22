北美館日開放免費入館 邀歌仔戲京劇同台

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北美館24日將迎接建館39週年的「北美館日」，除全館免票開放外，也邀請音樂製作人柯智豪企劃「來串門子－親愛的陌生人」活動，將透過歌仔戲、京劇同台，碰撞文化新火花。（柯智豪音樂工作室、台北市立美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月22日

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（中央社記者王寶兒台北22日電）北美館24日將迎接建館39週年的「北美館日」，除全館免票開放外，也將舉辦「來串門子—親愛的陌生人」企劃，邀請新生代音樂製作人與歌仔戲、京劇演員跨界同台演出。

台北市立美術館發布新聞稿表示，北美館今年與擅長以台灣民俗音樂實驗創作的金獎製作人柯智豪合作，其音樂風格橫跨古典、現代和電子，並擅長與傳統戲曲結合。

此次「來串門子—親愛的陌生人」企劃，便取材自京劇「紅鬃烈馬」中的「平貴別窯」選段，並邀請曾獲傳藝金曲獎最佳新秀的歌仔戲小生陳禹安及國光劇團青年團的京劇花旦許立縈擔綱演出，現場將結合胡琴、擊樂等演奏形式。

北美館表示，除京劇唱段之外，演出也包括「身騎白馬」這首取自歌仔戲中的「七字調」，歌詞描述薛平貴因戰爭與結髮妻子王寶釧分離18年後，急切地趕回到武家坡與妻子重逢路途中所演唱的心情寫照。

此次北美館日預計共有4場當天限定的移動展演，表演者除去幕前幕後的限制，在北美館內自由移動。觀眾可偶遇演員在演出前後的狀態切換。

2022北美館日「來串門子—親愛的陌生人」將於24日下午2時起於北美館登場。（編輯：陳政偉）1111222