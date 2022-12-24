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張正傑化身耶誕老人 聽親子音樂會還送小禮物

2022/12/24 17:14（12/24 17:21 更新）
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「張正傑親子音樂會–動物的耶誕趴」25日耶誕節當天將在台北國家音樂廳登場，邀請親子樂迷一同參與，共度耶誕佳節。（弦外之音提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月25日
「張正傑親子音樂會–動物的耶誕趴」25日耶誕節當天將在台北國家音樂廳登場，邀請親子樂迷一同參與，共度耶誕佳節。（弦外之音提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月25日
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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）愛小孩的大提琴家張正傑將舉辦「張正傑親子音樂會-動物的耶誕趴」，音樂會不但有音樂圈好手齊聚一堂，張正傑還找來餅乾、飲料商贊助，要給大小朋友一場難忘的耶誕音樂會。

張正傑在弦外之音團發布的新聞稿中表示，他曾經在奧地利居住多年，並說在國外過耶誕節都有禮物可以拿，「我也努力找來養樂多、雪餅與旺仔牛奶等贊助當作禮物，希望送給當天一起歡度耶誕的樂迷們」。

音樂會上參與的音樂家都是一時之選，包括小提琴蘇顯達、張芝庭；中提琴徐曉虹，低音提琴黃意然，長笛歐珈妏，單簧管陳威稜，打擊樂吳珮菁以及鋼琴家廖皎含、呂冠葶。曲目包括聖桑的「動物狂歡節」再加上各種動物童謠與耶誕組曲，用古典樂度過難忘的耶誕節。

此外，張正傑也推出通關密碼，只要於12月28日在Opentix售票平台搜尋「張正傑親子音樂會」，選擇2023年6月4日台北場次，並輸入折扣碼「1228」，可以有8折優惠。

張正傑親子音樂會「動物的耶誕趴」將於12月25日，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張芷瑄）1111224

#張正傑
#蘇顯達
#張芝庭
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