台文館「台灣原住民族文學展」 5月前進關島

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（中央社記者張榮祥台南11日電）國立台灣文學館和關島大學今天簽署合作備忘錄，正式展開雙方交流，且預告台文館「台灣原住民族文學展」5月將前進關島，參與南島國際藝術展。

台灣文學館發布新聞稿指出，台灣文學館長林巾力和關島大學副校長恩里克斯（Anita Borja Enriquez）今天簽署合作備忘錄（MOU），也為5月聯展開啟合作契機。

台文館接受關島大學邀請，將以「台灣原住民族文學展」參與5月中旬關島博物館「2023台灣－關島南島國際藝術展」（2023Taiwan-Guam Austronesian International Arts Exhibition）。

台文館表示，關島博物館5月中旬聯展，台文館將在美術、戲劇、原住民文化、雕刻等跨域主題共同展出，屆時台文館也將和關島博物館簽署合作備忘錄。

林巾力表示，台文館和關島大學合作備忘錄內容，包括館員與專家交流互訪、展覽、出版與專業培訓等多項協議，涵蓋層面廣泛。

此外，台文館5月前進關島展出別具意義，關島是美國屬地，不僅是台美合作經營南太平洋的重要樞紐與門戶，且擁有豐富多元的南島族群文化歷史，可與台灣原住民族文化相互輝映。（編輯：陳仁華）1120111