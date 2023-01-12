紙風車「哪吒鬧龍宮」 兩廳院廣場2天免費入場

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紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」14日晚間將在兩廳院藝文廣場演出，12日舉辦記者會宣傳，並宣布13日加演一場，邀請雙北民眾免費看戲。圖為演出片段。中央社記者吳家昇攝 112年1月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）紙風車劇團COVID-19疫情期間創作不中斷，去年3月推出30週年年度製作「哪吒鬧龍宮」，票房全滿還加演，這回紙風車劇團將這齣戲搬上兩廳院藝文廣場，邀請雙北民眾免費看戲。

紙風車文教基金會董事長李遠今天在記者會上表示，紙風車劇團的演出都是為了孩子，原本只是在1月14日演出一場，但今天看到未來3天天氣預報，14日晚上會下雨，今天早上10時與創辦人李永豐商量，決定13日加演，盼剛考完期末考的家長帶小朋友一起來廣場看戲。

李遠說他自己是4個孫子、孫女的爺爺，「去年在台灣戲曲中心看過之後，他們看戲回家也跟著打（玩）了3天3夜，非常有趣，等於讓他們念念不忘」。

李遠說，這次紙風車加演不會再跟文化部申請預算，「正好台灣品牌團隊計畫的第一期款剛進來，足以先支付演出」，如果不足會向企業募款，不讓小朋友失望。

文化部長李永得今天也受邀致詞，他說疫情期間，文化部推出積極性紓困計畫，傳藝中心支持團隊研發創作，雖然沒機會演出，但可讓藝文團隊正常營運，這齣戲「哪吒鬧龍宮」就是創作能量不中斷誕生的，非常好看，基於文化平權，盼雙北更多學童都有機會能看到。

紙風車劇團2022年因疫情被取消近60場演出，疫情解封後，除了紙風車基金會「368鄉鎮市區兒童藝術工程」、「反毒戲劇工程」等公益項目外，並積極與各縣市政府、企業、公益單位合作，參與各地藝術節、活動推廣演出，年度演出217場，累積近44萬名觀眾熱情參與，努力維持了一貫動能。

2022年3月，「哪吒鬧龍宮」在台灣戲曲中心首演，這齣戲結合傳統布袋戲與現代戲劇、電腦動畫科技的創意，引起熱烈迴響。同年8月第一次在台中市做戶外首演，當日吸引萬人前往欣賞，12月在屏東完成南台灣首演，現場共6500名觀眾熱情參與。

李永豐表示，數位時代，要讓孩子接觸傳統戲劇真的太難，一定要有新創意，這次「哪吒鬧龍宮」以年輕世代的創意及孩子的生活經驗做改編，結合諸多時事及現代思維，透過演出讓小朋友接觸傳統藝術。

值得一提的是，這次演出規格全面升級，以頂級2萬流明的雷射投影設備展現動畫效果，全部的布袋戲偶也加大重製，演出現場還將增設3面300吋的大型螢幕，以現場轉播方式讓所有觀眾可以同時看到布袋戲精緻的表演動作，邀請觀眾免費入座，一起度過充滿笑聲的夜晚。

紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」將於1月13日及14日演出，地點在兩廳院藝文廣場。（編輯：張芷瑄）1120112

紙風車劇團COVID-19疫情期間創作不中斷，2022年3月推出30週年年度製作「哪吒鬧龍宮」，票房全滿還加演，這回紙風車將這齣戲搬上兩廳院藝文廣場，邀請雙北民眾免費看戲。圖為12日劇團成員在宣傳記者會上演出精彩片段。中央社記者吳家昇攝 112年1月12日

紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」將於1月13日及14日演出，地點在兩廳院藝文廣場，邀請雙北民眾免費看戲。圖為12日劇團成員在記者會上演出精彩片段。中央社記者吳家昇攝 112年1月12日

紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」將於13及14日在兩廳院藝文廣場演出，12日在台北舉辦記者會宣傳。文化部長李永得（中）出席，並與劇團成員合影留念。中央社記者吳家昇攝 112年1月12日

紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」將於13及14日在兩廳院藝文廣場演出，12日在台北舉辦記者會宣傳。文化部長李永得（右）出席致詞，推廣活動。中央社記者吳家昇攝 112年1月12日

紙風車「哪吒鬧龍宮」兩廳院藝文廣場演出記者會12日在台北舉辦，總編導李永豐（左3）與演員互動熱絡。中央社記者吳家昇攝 112年1月12日