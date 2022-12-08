更多編輯台推薦新聞：
未來10年內最大火星衝12/8登場 北市天文館直播
生活

未來10年內最大火星衝12/8登場 北市天文館直播

BBC發布2022百大女性 證嚴法師入榜
國際

BBC發布2022百大女性 證嚴法師入榜

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇清泉聲請重新計票 法院裁定駁回
首頁 / 文化

紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」 16日屏東千禧公園演出

2022/12/8 16:54（12/8 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紙風車劇團創團30週年新作「哪吒鬧龍宮」，利用燈光與3D動畫、音效，打造宛如真實的東海龍宮海底，並結合台灣多元傳統元素，將於16日晚上7時在屏東千禧公園進行戶外演出。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月8日
紙風車劇團創團30週年新作「哪吒鬧龍宮」，利用燈光與3D動畫、音效，打造宛如真實的東海龍宮海底，並結合台灣多元傳統元素，將於16日晚上7時在屏東千禧公園進行戶外演出。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）紙風車劇團創團30週年新作「哪吒鬧龍宮」，改編自「封神榜」，利用燈光與3D動畫、音效，打造宛如真實的東海龍宮海底，將於16日晚上7時在屏東千禧公園進行戶外演出。

屏東縣政府發布新聞稿指出，劇中巧妙將布袋戲、京劇、武術與官將首身段、北管音樂等多元台灣傳統元素全搬上舞台，首度將動畫、數位科技結合演員與傳統藝術，帶領現場觀眾跨越時間與空間，在劇場世界裡感受全新體驗。

屏東縣政府文化處表示，「哪吒鬧龍宮」是紙風車劇團在南台灣的首演，從劇場搬至戶外演出，創意與趣味兼具，盼讓更多孩子沉浸在動畫奇幻世界裡接觸傳統戲曲。

縣府提及，活動採自由入場，16日下午5時後開放明正國中校區供汽車停放，機車部分則可停放千禧公園周邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。（編輯：張雅淨）1111208

#哪吒鬧龍宮
#紙風車劇團
#屏東千禧公園
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族