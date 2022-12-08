紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」 16日屏東千禧公園演出

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紙風車劇團創團30週年新作「哪吒鬧龍宮」，利用燈光與3D動畫、音效，打造宛如真實的東海龍宮海底，並結合台灣多元傳統元素，將於16日晚上7時在屏東千禧公園進行戶外演出。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月8日

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）紙風車劇團創團30週年新作「哪吒鬧龍宮」，改編自「封神榜」，利用燈光與3D動畫、音效，打造宛如真實的東海龍宮海底，將於16日晚上7時在屏東千禧公園進行戶外演出。

屏東縣政府發布新聞稿指出，劇中巧妙將布袋戲、京劇、武術與官將首身段、北管音樂等多元台灣傳統元素全搬上舞台，首度將動畫、數位科技結合演員與傳統藝術，帶領現場觀眾跨越時間與空間，在劇場世界裡感受全新體驗。

屏東縣政府文化處表示，「哪吒鬧龍宮」是紙風車劇團在南台灣的首演，從劇場搬至戶外演出，創意與趣味兼具，盼讓更多孩子沉浸在動畫奇幻世界裡接觸傳統戲曲。

縣府提及，活動採自由入場，16日下午5時後開放明正國中校區供汽車停放，機車部分則可停放千禧公園周邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。（編輯：張雅淨）1111208