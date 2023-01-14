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張文帝洋樓落成啟用 文資修復人才培育基地

2023/1/14 19:25（1/14 19:36 更新）
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金門縣張文帝洋樓修復工程落成啟用典禮14日舉行，金門縣長陳福海（中）等人手持洋樓修復工事圖完成典藏儀式，也宣告洋樓修復完工。中央社記者黃慧敏攝 112年1月14日
金門縣張文帝洋樓修復工程落成啟用典禮14日舉行，金門縣長陳福海（中）等人手持洋樓修復工事圖完成典藏儀式，也宣告洋樓修復完工。中央社記者黃慧敏攝 112年1月14日
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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門縣張文帝洋樓修復工程落成啟用典禮今天舉行，由縣長陳福海等人手持洋樓修復工事圖的典藏儀式，宣布洋樓修復工程正式完成，未來將做為文化部文資修復人才培育基地。

張文帝洋樓座落在金門縣金沙鎮沙美地區。根據文化局資料，民國初年，金門鄉僑自僑居地攜「藍曬圖」（工事圖）返鄉興建洋樓，後因烽火亂局遺失。

迎接張文帝洋樓修復落成，文化局重製藍曬圖，由陳福海與行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金門縣副縣長李文良、文化局長許績鑫等人手持修復藍曬圖，象徵洋樓修復完成，恢復原來風華，再現新的生命。

落成典禮邀請參與修復施作的傳統匠師出席，並由陳福海致贈感謝狀給大木作陳佳雋、小木作沈飛虎、泥作沈富春、瓦作黃金練及泥塑李胡年等13名傳統匠師，一起分享榮耀。

其中，沈富春是金門第4屆文化獎得主，他代表致詞表示，古厝洋樓修復是良心事業，很高興參與張文帝洋樓修復工程，「賺不賺錢不重要」。另外，參與大木作的蔡秉宸只有26歲，與會人士欣慰表示，傳統建築後繼有人了。

張文帝洋樓建成於1935年，為馬來西亞華僑張文帝親自回鄉監督，為想落葉歸根金門的雙親興建用以頤養晚年的宅第。陳福海致詞表示，2016年，張氏家族捐贈縣府張文帝洋樓後，在文化部文化資產局全額補助新台幣4000多萬元，由縣文化局展開修復工程；今天舉行落成典禮後，後續的管理更形重要。

張文帝35歲時回沙美督工時，經友人介紹認識第2任妻子黃玉瓊，並在金門成婚。落成典禮重現張文帝在金門成婚時戲班演出的場景，邀請金門傀儡劇團演出「竇滔進京」劇目；不少張文帝在金門的後人，也前來觀禮。

文化局表示，張文帝洋樓修復落成後，將由文化部文化資產局作為文化資產修復人才培育基地，系統性教學導入過去口傳身教的傳統技術傳習中，培育更多專業的傳統匠藝人才，復興傳統匠藝精神。前述藍曬圖也可作為傳統修繕技藝傳習系統化的象徵。

張文帝洋樓今天落成啟用後，同時展開修復特展。除了除夕休館外，全年開放民眾參觀。開放時間為每天上午9時至下午5時（除夕休館），夜間照明時間為下午6時至9時。慶祝春節，將於22日至29日安排定點解說。（編輯：謝雅竹）1120114

金門僑匯建築代表作之一的「張文帝洋樓」修復工程完工，14日舉行落成啟用典禮，特別邀請參與修復的傳統匠師沈富春（前右）等人出席見證。中央社記者黃慧敏攝 112年1月14日
金門僑匯建築代表作之一的「張文帝洋樓」修復工程完工，14日舉行落成啟用典禮，特別邀請參與修復的傳統匠師沈富春（前右）等人出席見證。中央社記者黃慧敏攝 112年1月14日
金門縣張文帝洋樓修復完工，14日舉行落成啟用典禮，金門縣長陳福海（左3）等人出席並參觀洋樓內部，聽取工作人員導覽。中央社記者黃慧敏攝 112年1月14日
金門縣張文帝洋樓修復完工，14日舉行落成啟用典禮，金門縣長陳福海（左3）等人出席並參觀洋樓內部，聽取工作人員導覽。中央社記者黃慧敏攝 112年1月14日
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