前進全球最大短片展 台灣創作者：應勇於冒險

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（中央社記者曾婷瑄克萊蒙費宏2日專電）台灣為今年法國克萊蒙費宏短片展主題國，主辦方欣賞台灣創作活力，規劃北藝大單元，放映逾20部學生作品。創作者表示，台灣許多東西都在「未定位」的狀態，是優勢也是挑戰，年輕人應更勇敢冒險、嘗試。

台灣創作力不斷，前有大師，後有生力軍。2023年法國克萊蒙費宏國際短片展1月27日至2月4日舉辦，主題國是台灣，國立台北藝術大學受邀為主題學校，電影系與動畫系師生近20人參加，展現台灣新世代創作成果。

北藝大電影系主任滕兆鏘告訴中央社，克萊蒙費宏短片展是世界歷史最悠久、份量最重的短片展，稱作「短片的奧斯卡」、「短片的坎城」都不為過。

滕兆鏘說，由於近年國際局勢的變化，世界都很好奇台灣年輕人的想法，如何回應周遭環境，而電影不止技術，更展現文化、社會等面向，因此這是讓世界了解台灣當代青年很好的窗口，展現當代台灣年輕人在電影創作上不同的風格、樣貌。

再者，學生過去幾年因COVID-19疫情很難出國，觀摩不同國家影片與交流很重要，對學生來說如同「開眼」的經歷。

動畫系主任趙瞬文說，法國動畫產業完善，是台灣學習對象；且動畫系舉辦年度關渡國際動畫節，所以不僅帶節目來，也盼透過圓桌論壇宣傳自家影展。

她表示，動畫有特殊的文化影響力，不太需要語言溝通，適合跨文化溝通與傳達概念；且短片能在短時間內精準展現多元風格，對外國觀眾更容易接收，「也是文化輸出的概念」。

趙瞬文說，台灣動畫市場較小，不適合好萊塢大製作路線，要以好的故事與美術致勝，鼓勵原創，推動台灣「動畫藝術家」類型，再轉商業IP（智慧財產權）。但她強調，台灣優勢在於擁有很多優秀的美術人才，而動畫第一時間吸引觀眾的就是美術風格。

滕兆鏘則分析，台灣優勢部分來自於台灣本身，「台灣對於題材沒有任何限制，是最自由開放的創作環境，學校也鼓勵同學多元思考不設限」。

記者詢問，學生是否真的大膽創作？兩人笑著回覆，是在利用自由環境，「但國際交流很重要，然而礙於資源，他們與國際影人直接交流的機會卻不多，應讓他們更走出去；再回台灣，眼界就不同了，效果是上課達不到的」。

滕兆鏘指出另一問題，是在追逐補助過程中可能創造出某樣特殊的品味與走向，即使內容自由，恐怕也會因輔導金影響而走向「自我審查」。兩人認為，補助評審的多元輪替可能是解方。

講述台灣青少年藉舞龍隊衝撞體制標籤的「龔囝」導演林治文感同身受。他向中央社表示，由於台灣市場較小，能獲得的收益不多，即使在短片中擁有特色，但在長片製作時仍須考量市場，才能獲得足夠資源，尤其是藝術長片。

不過他在和國際年輕創作者交流後發現，台灣政府補助拍短片的金額並不算少，且「台灣短片真的很有活力、很多元，產出數量、形式驚人。但如何從台灣到國際，目前仍缺乏媒介」。

動畫導演徐筠婷、吳嘉恩的實驗性創作「室內下大雨」呈現人們如何獨自面對內心的大雨。兩人告訴記者，時局混亂、國界剛開放，大家都急於往外，現在正需要面對內心，「能在這時間點帶著作品讓更多人看見，覺得很幸運」。

她們說，台灣在國家、歷史等許多東西都在「未定位」的狀態，是優勢也是挑戰。

「限制在於，沒有自己的特色或想說的話。若不知道自己是誰，就很難深究歷史脈絡和文化根源，只能抓別人的元素，如日本、美國。『集體失根』的感覺很嚴重，反映在藝術創作上，就是大家都只敢處理表面的問題」；但這同時也是優勢，「一張空白的紙，可以自已決定想成為什麼」。

徐筠婷說：「因為集體失根，所以生活經驗扁平、單一，無論在生活經驗或創作都按同一個模式，不敢冒險、嘗試或突破，不敢不一樣。」

談及法國常有小學生全校一起來看展，趙瞬文告訴中央社，他們效仿法國藝術教育扎根，開始推動國小的動畫教育，「從籠中鳥、手翻書原理教起，每個小朋友都學得會，台灣動畫或電影扎根教育仍淺薄，還在努力」。

林治文則表示，克萊蒙費宏影展讓他打開視野，「觀眾和氛圍都和台灣影展不同，真的把短片視為獨立的藝術形式，不分老少、國籍互相討論，即使早上9點的場次也大排長龍，覺得在這裡電影藝術真的備受重視」。（編輯：郭中翰）1120203

法國克萊蒙費宏國際短片展節目總監柏黑欣賞台灣年輕創作能量，舉辦「北藝大學校日」，短片展主席魯與柏黑皆出席，讓師生分享、介紹。「龔囝」導演林治文（右2）受訪時表示，法國觀眾對影展的參與與重視令人印象深刻。（滕兆鏘提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年2月3日

「室內下大雨」雙導演徐筠婷（左）、吳嘉恩（右）與北藝大動畫系主任趙瞬文在法國克萊蒙費宏短片展合照。兩人表示，台灣感覺「集體失根」，盼創作者能更勇於冒險、嘗試、突破框架。（徐筠婷與吳嘉恩提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年2月3日