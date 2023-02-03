作家韓秀帶路 溫情破解達文西藝術密碼

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）名畫的背後經常隱藏藝術家的弦外之音，作家韓秀今天表示，畫家達文西（Leonardo da Vinci）的熱情與瘋狂的想像力，總是把人帶到一個無法企及的境界，他的畫作非常值得仔細觀賞。

韓秀今天出席台北國際書展「朦朧的恆星：李奧納多‧達‧文西──韓秀的藝術家傳記系列」講座，與學者楊宗翰、于國華等人對談，為民眾解讀一代藝術家的巧思及內心不為人知的祕密。

韓秀以達文西的畫作「阿爾諾河風景」為例指出，這幅畫中同時包容了山林、田野、河川、建築，但這些畫面從未出現在阿爾諾河附近，達文西將許多美麗的細節融合在一起成為一幅傑作，在他之前從來沒有畫家做過這種事，這樣的安排表達的是他迭宕起伏的心情，達文西可說是繪畫的先驅，而且走得更遠。

韓秀再以另一幅作品「天使報喜」為例解釋，畫中大天使來報喜，表示聖母將來會成為耶穌基督的母親，但觀者彷彿能看到大天使剛降落 ，而且還在移動中，這個「移動中」也是達文西的一大特色，他能讓畫面動起來，也能讓畫面中的人說話，讓觀者聽到聲音。

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韓秀表示，達文西是非婚生子女，卻很少在文件中表達自己對這段遭遇的心情，唯獨在父親過世時在日記中寫道，「我的父親皮耶羅先生今天過世了，他育有12個孩子，10個男孩，2個女孩」，事實上他的父親一直宣稱自己只有11個孩子，但達文西還是把自己歸為皮耶羅的孩子之一；至於和生母的關係，他曾在長大成人後與生母相見，彼此雖然沒有相認，但母子四目相對，淚水在眼中打轉，達文西把壓抑在內心的情緒，全部留在畫作當中。

韓秀為美籍華文作家，生於紐約，在海峽兩岸長居超過30年，曾獲中國文藝協會文藝獎章、美國總統國家與社會貢獻獎。韓秀曾走訪全球各大藝術場館、圖書館，潛心研究各時代偉大藝術家，陸續關注並書寫林布蘭特、塞尚、米開朗基羅、拉斐爾、卡拉瓦喬、埃爾．格雷考、杜勒等藝術家，「矇矓的恆星——李奧納多．達．文西」於今年出版。（編輯：龍柏安）1120203