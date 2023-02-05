台北愛樂疫後首度海外巡演 唱出印象台灣之美

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台北愛樂室內合唱團3日在東京三得利音樂廳（圖）、4日在群馬縣高崎市展開疫情後首度的海外巡演，以「印象台灣」為主題傳唱，博得滿堂彩。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月5日

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）台北愛樂室內合唱團3日在東京、4日在群馬縣高崎市展開疫情後首度的海外巡演，以「印象台灣」為主題傳唱，感動了前來聆聽的旅日僑胞及日本民眾，博得滿堂彩。

台北愛樂室內合唱團3日晚間首度登上亞洲具代表性的古典音樂殿堂三得利音樂廳（位於東京都港區赤坂）藍玫瑰廳，音樂會主題為「印象台灣」；4日在群馬縣高崎藝術劇場舉行交流音樂會，獻唱台灣精緻合唱瑰寶。

台北愛樂室內合唱團獲高崎國際音樂協會邀請，2019年起規劃到日本巡演，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球影響延期。這次在台灣日本研究學會及英業達集團慈善公益基金會贊助下得以成行。

在指揮古育仲率領下，巡演以「時光的聲響～來自台灣的贈禮」為主旨，精選台灣經典當代合唱創作，囊括國語、台語、客語、原民語等特色民謠與通俗名曲，引領聽眾探索台灣人文之美。

此行首演兩部新曲，分別是新加坡知名作曲家吳多才（Zechariah Goh）採唐代詩人白居易詩作譜寫的「廢琴」，以及斯洛維尼亞作曲家裘比（Ambrož Čopi,）譜寫的「普天下當向耶和華歡呼」（Make a Joyful Noise unto the Lord）。這是兩位作曲家為該團譜寫的曲子。

在東京的公演，遠從新加坡前來的吳多才、駐日代表處副代表李世丙、駐日代表處台灣文化中心主任王淑芳、財團法人台北愛樂文教基金會董事長李詩欽、執行長丁達明、群馬縣台灣總會會長頌彥守真等台僑及友台日本民眾前來聆聽，全場座無虛席。演唱完，掌聲、安可聲不斷，最後加唱2曲，在日本已故歌手美空雲雀唱紅的日文名曲「川流不息」歌聲結束後閉幕。

下半場開始前，李世丙上台致詞表示，音樂無國界，開心能與大家同樂，美好的歌聲讓他很感動，感覺大家心連心的情意更強了。他說，希望大家透過歌聲體會到台灣的美，歡迎大家造訪台灣。

在高崎藝術劇場的音樂會，台北愛樂室內合唱團特別與高崎Cosmos合唱團及群馬交響樂團合演多首古典名曲、台語及日本民謠。

李詩欽接受中央社採訪時表示，創立於1988年的財團法人台北愛樂文教基金會旗下有台北愛樂合唱團、台北愛樂室內合唱團、台北愛樂婦女合唱團、台北愛樂青年合唱團等7個合唱團。婦女合唱團及青年合唱團曾到東京演唱；明年慶祝成立30週年的台北愛樂室內合唱團到過歐美澳及亞洲多國，這次是首度在日演唱。

他說，很高興這次登上三得利音樂廳藍玫瑰廳（最多容納400人），期待下次能在可容納2000人的大廳演唱，屆時將率大團前來。

他說，台北愛樂室內合唱團這次在東京的表演堪稱一大突破。去年年底他到日本參加新年音樂會，聆聽貝多芬第九交響曲、彌賽亞等樂曲，這些都是台北愛樂大團擅長的曲目，盼能促成一個150人團赴日表演，也期待日本將新年音樂會延伸至台灣。

他也籌劃邀群馬交響樂團到台灣北中南巡演，並且在台灣與台北愛樂的合唱團合演。他說，看到京都橘高校的吹奏樂部到台灣表演引起旋風，群馬縣高崎市表示高崎市也有一個吹奏樂團很棒，因此很期待促成高崎市的合唱團、吹奏樂團赴台表演，凝聚力量，對台日交流做出貢獻。

台北愛樂室內合唱團預定4月底飛往土耳其參加世界合唱大會（World Symposium on Choral Music，WSCM），這是該團繼1996和2002年後第3度受邀。這次是在亞洲27個合唱團中挑選2團，另一團是菲律賓團。（編輯：馮昭）1120205

台北愛樂室內合唱團3日在東京三得利音樂廳演唱，是該團疫後首場海外巡演，指揮是古育仲（左2）。駐日代表處副代表李世丙（中）、台灣文化中心主任王淑芳（右1）受邀出席。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月5日