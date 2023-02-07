德劇院「聚焦台灣」 5組台舞團受邀展現藝術內涵

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驫舞劇場共同創辦人蘇威嘉透過「自由步－一盞燈的景身」呈現10年間探索舞蹈身體線條中的細緻與極限，受邀赴德國達姆施塔特州立劇院參與「聚焦台灣」舞展。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）由文化部、駐德代表處文化組、達姆施塔特州立劇院及黑森州當代舞團合辦「聚焦台灣」舞展，邀約驫舞劇場等5組台灣舞團3天密集呈現創作，用舞蹈與肢體藝術展現對個人及社會的探問。

文化部今天發布新聞稿表示，「聚焦台灣」（Fokus Taiwan）系列舞展將自2月9日至11日舉行3天，由驫舞劇場、微光製造、丞舞製作團隊、小事製作、旅歐舞者陳廣軒及盧美云共5組台灣舞團接連演出，展現台灣當代舞蹈的文化藝術內涵。

其中「自由步－一盞燈的景身」是驫舞劇場共同創辦人蘇威嘉呈現10年間探索舞蹈身體線條中的細緻與極限；微光製造「捺撇」承載著編舞家王宇光對於親密關係的提問與反思；丞舞製作團隊Timeless細膩描繪女性靈魂深處的母性美麗與堅韌，「怒」則以優美精準的舞蹈反映冷漠社會的壓迫。

旅歐舞者陳廣軒與盧美云共同創作的雙人小品Voyage（旅程），整部作品由女舞者腳踩在男舞者腳上沒有落地，挑戰了舞者對於身體控制的極限。

「聚焦台灣」系列舞展也邀請德國漢堡的台灣精品茶專業公司鹿野茶坊（Deerland Tea）與小事製作藝術總監楊乃璇合作，萃取鹿野茶房娓娓道來的品茶故事，融入演出劇場的吧台空間，呈現全新現地創作，以跨界介紹台灣茶文化。

由德國黑森州當代舞團藝術總監，布魯諾．漢德寧克（Bruno Heynderickx）所策劃的FOKUS系列展演，將來自世界各國舞者及舞作賦予時代性的意義，同時突破自身傳統舞蹈與文化上的既定框架，展現當代表演藝術的多元價值，如2019年的「聚焦韓國」系列。

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今年「聚焦台灣」的策展除邀請台灣舞者赴德演出，也延伸舞作中的特殊元素，舉辦繪畫及肢體工作坊，透過深入淺出的互動，希望德國藝文人士能對台灣有更深刻認識。

達姆施塔特州立劇院每年引進20多個國際藝術團隊創作，並舉辦當代舞蹈藝術平台及藝術節，推廣國際當代舞與當地生態連結，台灣編舞家林美虹曾任劇院藝術總監8年，深化台灣與德國間文化交流不遺餘力。（編輯：陳仁華）1120207