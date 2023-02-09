衛武營瘋莫札特 300表演者24小時沉浸音樂神童旋律

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衛武營藝術總監簡文彬（圖）9日在「瘋迷24莫札特」宣告記者會上展示周邊商品莫札特抱枕，並表示不擔心觀眾在聆聽深夜或清晨場時睡著、發出打呼聲。中央社記者曾以寧攝 112年2月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）衛武營國家藝術文化中心「瘋迷24作曲家」系列，今年以莫札特為主軸，集結約300名表演者，11日傍晚5時起連續24小時，讓樂迷全方位沉浸音樂神童莫札特的美妙靈巧旋律中。

衛武營藝術總監簡文彬今天在記者會上說，莫札特是讓人猜不透的音樂天才，樂曲既純淨又帶有靈性，但在書信、樂譜中卻有平易近人的一面，「有時看來蠻不在乎，事實上他的在乎全部寫進音樂裡」。

簡文彬指出，「瘋迷24作曲家」從去年開辦，已經成為衛武營每年上半年的重要活動，未來也會繼續推動；這次集結約300名音樂家、表演團體共襄盛舉，還有講座及曾獲8部奧斯卡大獎的傳記電影「阿瑪迪斯」導演剪輯版，帶聽眾從更多角度認識天才神童莫札特。

24小時跨夜演出，包含凌晨1時開演的室內樂和爵士版莫札特，與3時的獨奏演出等。簡文彬說，在清晨時分就是讓大家放鬆，音樂廳座椅又很舒服，若因此睡著也很歡迎，「我自己有時候聽一聽也會睡著」，而且也不擔心觀眾發出打呼聲，「據我們觀察，大家都很熱心，如果不幸發出聲音，馬上就會有人肘擊或輕拍提醒」。

「瘋迷24莫札特」演出集結國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團、對位室內樂團、南台灣室內樂協會、微行星聲樂藝術工房、佳音室內樂團等團體，和多名音樂家，共約300人參與演出，並動用衛武營音樂廳、表演廳、音樂廳3樓大廳空間。

演出由莫札特剛搬至維也納、展開輝煌創作旅程初期的「C小調彌撒曲」展開，曲目包含管絃樂、室內樂、獨奏曲等；午夜場由古典樂出身、跨足爵士樂界的鋼琴家陳若玗領軍演出爵士三重奏；並有「莫札特Talk & Show」講座和「解說式音樂會」，向聽眾介紹莫札特。

除聆聽演出，公共鋼琴也同步展開限定計畫「小星星的第13段變奏」，現場將備有莫札特經典曲目「小星星變奏曲」鋼琴樂譜，無論素人或高手，都可用琴音在原有樂曲外，奏出獨有的第13段變奏。（編輯：陳仁華）1120209

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬（右4）9日率表演團隊舉行記者會，宣告衛武營國家藝術文化中心「瘋迷24莫札特」活動，將集結約300名表演者，連續24小時讓樂迷沉浸在音樂神童莫札特的世界。中央社記者曾以寧攝 112年2月9日