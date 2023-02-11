悍圖社創立25年 聯展形塑當代面貌

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（中央社記者王寶兒台北11日電）當代藝術團體悍圖社創立25年，在政治、經濟和文化外在環境變動下，藝術家面對作品的思考與視角也發生變化。耿畫廊今天起推出A Quarter聯展，以時間面向描繪悍圖社不同面貌。

「A Quarter — 悍圖社25年的時間向度」聯展開幕，參與展出悍圖社成員包含楊茂林、吳天章、陳擎耀、郭維國、涂維政、鄧文貞、連建興、李民中、楊仁明、賴新龍、常陵、唐唐發、陸先銘等13名藝術家。

悍圖社於1998年創立，以本土、生猛為標誌象徵，幾名社團中領銜藝術家多關注於國家、歷史、文化等社會關懷的命題，以及對於國家機器、黨國教育的批判和對抗，成為作品所關注的內容，也成為創作的驅動力之一。

經過25年，耿畫廊透過新聞稿表示，藝術家自身心境和人生階段皆早已轉變，當年桀驁的悍圖社藝術家們，仍然維持豐沛旺盛的創作能量，卻也多了內省和平和。面對作品的思考和視角，逐漸朝向私人的情感前進。

此次聯展展名A Quarter，象徵1/4世紀的時間量度，也將時間分為3個面向，嘗試透過時間性內外、節奏以及作品變化之間，描繪出悍圖社現今更為立體的樣貌。

以楊茂林為例，經過數十年的創作經歷，創作媒材如今橫跨平面繪畫、電腦繪圖、裝置與雕塑等。此次聯展他將有別於以往，將立體作品置於自身私藏的台灣傳統原木櫃內，展現獨特視覺趣味。

也有藝術家透過時空錯置，從過往歷史取經。例如吳天章以錄像與聲道裝置，結合日治時代的基隆要塞司令部校官眷舍及同處更早期的基隆大沙灣海水浴場，重現眷舍內的日本和室和大沙灣視覺投影，搭配當年潮汐聲響，重塑被世人遺忘的歷史記憶；陳擎耀則取樣台灣早期畫家陳進作品，植入現代城市景觀和國際時事。

「A Quarter — 悍圖社25年的時間向度」聯展今天起於台北耿畫廊展出至4月8日。（編輯：管中維）1120211